Derby, die Zweite: Nach dem Duell bei der SG Ahrbach geht es für den TuS Montabaur zur SG Hundsangen, die in der Vorbereitung zwar viel improvisieren musste, sich aber zuversichtlich gibt. Eine Baustelle macht SG-Coach Thomas Schäfer noch aus.
Selbstbewusstsein trifft Spielpraxis: So lässt sich das Duell zwischen der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth und dem TuS Montabaur überschreiben, mit dem die Gastgeber am Sonntag (15 Uhr, in Hundsangen) den Pflichtspielbetrieb 2026 aufnehmen. Während die Kreisstädter bereits am Mittwochabend beim 3:1 im Nachholspiel bei der SG Ahrbach die ersten Punkte des Jahres eingefahren haben, setzt das Team von Thomas Schäfer alles daran, an die starken ...