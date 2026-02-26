Vor Start gegen TuS Montabaur SG Hundsangen will an Serie vor Winterpause anknüpfen Marco Rosbach 26.02.2026, 12:21 Uhr

i Am dritten Spieltag behielt Marc Henkes (Mitte, hier flankiert von Niklas Rhein und Jannik Lang) mit seiner SG Hundsangen die Oberhand im Mons-Tabor-Stadion und traf beim 3:2 gegen den TuS Montabaur doppelt. Das entscheidende Tor zum 3:2 durch Kevin Hanke fiel allerdings erst in der Nachspielzeit. Andreas Hergenhahn

Derby, die Zweite: Nach dem Duell bei der SG Ahrbach geht es für den TuS Montabaur zur SG Hundsangen, die in der Vorbereitung zwar viel improvisieren musste, sich aber zuversichtlich gibt. Eine Baustelle macht SG-Coach Thomas Schäfer noch aus.

Selbstbewusstsein trifft Spielpraxis: So lässt sich das Duell zwischen der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth und dem TuS Montabaur überschreiben, mit dem die Gastgeber am Sonntag (15 Uhr, in Hundsangen) den Pflichtspielbetrieb 2026 aufnehmen. Während die Kreisstädter bereits am Mittwochabend beim 3:1 im Nachholspiel bei der SG Ahrbach die ersten Punkte des Jahres eingefahren haben, setzt das Team von Thomas Schäfer alles daran, an die starken ...







