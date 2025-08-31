Dieser Vergleich war am vierten Spieltag der Bezirksliga Ost ein erster richtiger Gradmesser im Titelrennen – mit dem besseren Ende für die SG Hundsangen. Nach der knappen Niederlage in Weroth geht es für die SG 06 Betzdorf schwierig weiter.

Im Spitzenspiel lieferten sich zwei Schwergewichte der Bezirksliga Ost am Samstagnachmittag in Weroth ein packendes Duell auf hohem Niveau. Am Ende ging die gastgebende SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth mit einem 3:2 (1:1)-Erfolg über die SG 06 Betzdorf als Sieger vom Platz und kletterte nach vier Spieltagen ohne Niederlage an den Gästen vorbei, die bis dahin mit optimalen neun Punkten an der Tabellenspitze gestanden hatten.

Uzuns früher Treffer schockt Hundsangen nicht

Die Betzdorfer erwischten einen guten Start. Ihr gefährlicher Stürmer Temel Uzun schloss seinen Sololauf über die linke Außenbahn mit einem wuchtigen Schuss in den Torwinkel schon nach vier Minuten zum 1:0 für sein Team ab. Hundsangen, von Trainer Thomas Schäfer motiviert und taktisch glänzend eingestellt, ließ sich dadurch aber nicht schocken und arbeitete sich mit zunehmender Spielzeit immer besser in die in der Folgezeit komplett ausgeglichene Partie. Der Lohn für die nun intensive und konzentrierte Leistung folgte in der 41. Minute, als Julian Hannappel den Ball aus kurzer Entfernung zum 1:1 ins Tornetz setzte.

Fast hätten die Gastgeber das Ergebnis vor dem Pausenpfiff des sicher leitenden Schiedsrichters Ralf Volk noch gedreht, aber Christoph Thies im Betzdorfer Tor verhinderte mit einer Glanzparade bei einem gefährlichen 18-Meter-Schuss von Masaya Omotezako die Führung der Gastgeber (45.). Die sollte dann in der 68. Minute fallen: Nachdem Hundsangens Keeper Patrick Weimer bei einem brandgefährlichen Freistoß von Robin Moosakhani sein ganzen Können aufgeboten hatte (61.), war es Marc Henkes, der sich auf der Gegenseite im Strafraumgetümmel den Ball erkämpfte und aus etwa 10 Metern hart zum 2:1 vollendete (68.).

„Wir haben gut angefangen, dann aber ein Spiel der nicht so guten Art geliefert und es versäumt, nach dem frühen 1:0 nachzulegen.“

Enis Caglayan, Trainer SG 06 Betzdorf

Betzdorf erhöhte nun den Druck, was zu zwei dicken Torchancen des Vizemeisters der Vorsaison führte. Zweimal hielt Weimer aber die Führung der Hundsangener fest, als er einen strammen Schuss von Enrico Balijaj entschärfte (80.) und zwei Minuten später mit einer überragenden Reaktion einen Kopfball von Sven Heidrich in letzter Sekunde aus dem Torwinkel fischte (82.). Das Schäfer-Team blieb in dieser Drangphase ruhig und konzentriert und startete in der 89. Minute einen klassischen Konter, den Niklas Löw nach präziser Vorarbeit von Elias Marschall zum vorentscheidenden 3:1 abschloss (89.).

Betzdorf betrieb zwar in der dritten Minute der Nachspielzeit noch Ergebniskorrektur, am Ende kam das 3:2 durch Balijaj aber zu spät, denn kurz danach war Schluss und die erste Niederlage der SG 06 besiegelt. Trainer Enis Caglayan war natürlich enttäuscht, richtete den Blick aber gleich wieder nach vorne: „Wir haben gut angefangen, dann aber ein Spiel der nicht so guten Art geliefert und es versäumt, nach dem frühen 1:0 nachzulegen. Schade, am Ende hätten wir hier trotzdem auch einen Punkt mitnehmen können, aber der Gegner hat mit einer guten Leistung dagegengehalten und geht deshalb als Sieger vom Platz. Wir lassen das Spiel kurz sacken und konzentrieren uns dann auf die nächste Aufgabe, bei der mit Lautzert-Oberdreis ein weiteres Spitzenteam auf uns wartet.“

Schäfers Team schon früh sehr weit

Sein Gegenüber Thomas Schäfer freute sich wie sein gesamtes Team mit den Hundsangener Fans über den Sieg gegen den Titelfavoriten. „Wir haben ein intensives Spiel abgeliefert, waren hochkonzentriert und sind nicht unverdient der Sieger. Ich bin heute stolz auf meine Mannschaft und freue mich, dass wir in diesem frühen Stadium der Saison leistungsmäßig schon so weit sind.“

SG Hundsangen – SG 06 Betzdorf 3:2 (1:1)

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth: Weimer – Faulhaber (73. Gloning), Steinebach, Dietz, Hanke (63. Hölzenbein) – Faßbender, J. Hannappel (84. Marschall), Omotezako, Henkes – Stahlhofen (65. Löw), Tautz (87. Heller).

SG 06 Betzdorf: Thies – Aydin, Tuncdemir, Brato, Cano Cifuentes (84. Adanic) – Heidrich, Boger (72. Milosevic), Heinrich, Balijaj – Uzun (72. Barth), Moosakhani.

Schiedsrichter: Ralf Volk (Koblenz).

Zuschauer: 180.

Tore: 0:1 Temel Uzun (4.), 1:1 Julian Hannappel (41.), 2:1 Marc Henkes (68.), 3:1 Niklas Löw (89.), 3:2 Enrico Balijaj (90.+3).