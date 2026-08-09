Beim Erfolg in Windhagen
SG Hundsangen übernimmt von Beginn an das Kommando
Im Strafraum des SV Windhagen (weiße Trikots) herrschte mehrfach Hochbetrieb. Die Gäste aus Hundsangen schafften es, vier Tore z
Im Strafraum des SV Windhagen (weiße Trikots) herrschte mehrfach Hochbetrieb. Die Gäste aus Hundsangen schafften es, vier Tore zu erzielen und die drei Punkte aus Windhagen zu entführen.
Heinz-Werner Lamberz

Der SV Windhagen hat am ersten Spieltag in der Bezirksliga Ost eine Heimniederlage kassiert. Mit 1:4 musste sich der SVW der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth geschlagen geben.

Lesezeit 2 Minuten
Gelungener Saisonauftakt für die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth. Beim Auftritt auswärts gegen den SV Windhagen siegten die Kombinierten mit 4:1 (1:0) und beendeten somit auch die schwarze Serie der sieglosen Spiele in Windhagen. Noch nie war den Gästen in der Bezirksliga bisher ein Erfolg beim SVW gelungen.
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