Der SV Windhagen hat am ersten Spieltag in der Bezirksliga Ost eine Heimniederlage kassiert. Mit 1:4 musste sich der SVW der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth geschlagen geben.
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Gelungener Saisonauftakt für die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth. Beim Auftritt auswärts gegen den SV Windhagen siegten die Kombinierten mit 4:1 (1:0) und beendeten somit auch die schwarze Serie der sieglosen Spiele in Windhagen. Noch nie war den Gästen in der Bezirksliga bisher ein Erfolg beim SVW gelungen.