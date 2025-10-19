Henkes-Dreierpack bei Ex-Klub SG Hundsangen führt überforderte Ahrbacher vor Helmut Rosbach 19.10.2025, 22:01 Uhr

i An alter Wirkungsstätte wurde Marc Henkes (in Rot) zum Ahrbacher Albtraum. Andreas Hergenhahn

Die Lage bei der SG Hundsangen entspricht noch nicht den eigenen Ansprüchen, hat sich durch den 5:0-Sieg in Ruppach-Goldhausen aber etwas entspannt. Ganz anders die Situation bei der SG Ahrbach. Trainer Zvonko Juranovic nahm kein Blatt vor den Mund.

Sie sollten brennen, das Derby bei der SG Ahrbach/ Heiligenroth/Girod zu gewinnen und die drei Punkte mitzunehmen, hatte Trainer Thomas Schäfer im Vorfeld von seinen Spieler verlangt. Die Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Schäfers SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth gewann die einseitige Begegnung mit 5:0 (3:0) und verbesserte sich auf Platz acht der Bezirksliga Ost.







