SG Hundsangen führt überforderte Ahrbacher vor
An alter Wirkungsstätte wurde Marc Henkes (in Rot) zum Ahrbacher Albtraum.
Die Lage bei der SG Hundsangen entspricht noch nicht den eigenen Ansprüchen, hat sich durch den 5:0-Sieg in Ruppach-Goldhausen aber etwas entspannt. Ganz anders die Situation bei der SG Ahrbach. Trainer Zvonko Juranovic nahm kein Blatt vor den Mund.

Sie sollten brennen, das Derby bei der SG Ahrbach/ Heiligenroth/Girod zu gewinnen und die drei Punkte mitzunehmen, hatte Trainer Thomas Schäfer im Vorfeld von seinen Spieler verlangt. Die Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Schäfers SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth gewann die einseitige Begegnung mit 5:0 (3:0) und verbesserte sich auf Platz acht der Bezirksliga Ost.

