Keine zwei Wochen ist es her, da gab die SG Hundsangen bekannt, die Verlängerung mit Trainer Thomas Schäfer doch zurückzunehmen. Es folgten Gespräche mit Kandidaten, von denen derjenige am meisten überzeugte, der aus den eigenen Reihen kommt.
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Als die Anfrage der Vereinsverantwortlichen kam, sei das zunächst ein komisches Gefühl gewesen, sagt Maximilian Reitz. Denn „selten bis nie“ habe er im Fußball zu einem Trainer ein so gutes Verhältnis gehabt wie zu Thomas Schäfer, dessen Vertrag bei der SG Hundsangen/Weroth zu Beginn des Jahres erst verlängert worden war, ehe kürzlich die Rolle rückwärts folgte und sich beide Seiten doch auf eine Trennung nach der nun zu Enge gehenden Saison in ...