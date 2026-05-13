Nach Rückzieher bei Schäfer SG Hundsangen findet neuen Trainer in eigenen Reihen Marco Rosbach 13.05.2026, 23:22 Uhr

i Als Co-Trainer war er vor der nun zu Ende gehenden Saison zur SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth gekommen, in der kommenden Runde tritt Maximilian Reitz als Cheftrainer die Nachfolge von Thomas Schäfer an. Andreas Hergenhahn

Keine zwei Wochen ist es her, da gab die SG Hundsangen bekannt, die Verlängerung mit Trainer Thomas Schäfer doch zurückzunehmen. Es folgten Gespräche mit Kandidaten, von denen derjenige am meisten überzeugte, der aus den eigenen Reihen kommt.

Als die Anfrage der Vereinsverantwortlichen kam, sei das zunächst ein komisches Gefühl gewesen, sagt Maximilian Reitz. Denn „selten bis nie“ habe er im Fußball zu einem Trainer ein so gutes Verhältnis gehabt wie zu Thomas Schäfer, dessen Vertrag bei der SG Hundsangen/Weroth zu Beginn des Jahres erst verlängert worden war, ehe kürzlich die Rolle rückwärts folgte und sich beide Seiten doch auf eine Trennung nach der nun zu Enge gehenden Saison in ...







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