Schreibt die SG Horressen die nächste Erfolgsgeschichte? Bei ihrem eigenen Turnier um den CSBB-Cup treten die Gastgeber im Feld der Rheinland- und Bezirksligisten an und versuchen, die namhafte Konkurrenz zu ärgern. Doch die Gegner haben es in sich.
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Im Reigen der Vorbereitungsturniere ist das in Horressen seit Jahrzehnten eine feste Größe. Der Name hat sich zwischenzeitlich schon mal geändert, was unangetastet bleibt, ist der Ansatz, in zwei verschieben Konkurrenzen Teams aus Rheinland- und Bezirksliga beziehungsweise den Kreisligen A und B gegeneinander spielen zu lassen.