CSBB-Cup startet am Sonntag SG Horressen: Neuer Partner, neue Klasse, gleiches Ziel Marco Rosbach 17.07.2026, 14:32 Uhr

i Ausgiebig hat die SG Horressen-Elgendorf nach der vergangenen Saison die Meisterschaft in der Kreisliga A3 gefeiert. Längst schwört Trainer Niklas Wörsdörfer sein Team aber auf die kommenden Aufgaben ein. Als Gastgeber des CSBB-Cup will der Bezirksliga-Aufsteiger eine gute Rolle spielen. Marco Rosbach

Schreibt die SG Horressen die nächste Erfolgsgeschichte? Bei ihrem eigenen Turnier um den CSBB-Cup treten die Gastgeber im Feld der Rheinland- und Bezirksligisten an und versuchen, die namhafte Konkurrenz zu ärgern. Doch die Gegner haben es in sich.

Im Reigen der Vorbereitungsturniere ist das in Horressen seit Jahrzehnten eine feste Größe. Der Name hat sich zwischenzeitlich schon mal geändert, was unangetastet bleibt, ist der Ansatz, in zwei verschieben Konkurrenzen Teams aus Rheinland- und Bezirksliga beziehungsweise den Kreisligen A und B gegeneinander spielen zu lassen.







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