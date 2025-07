Es sind Sätze wie dieser, die ihn als Trainer mit wenigen Worten charakterisieren: „Du musst schaffen, dass die Spieler für dich durchs Feuer gehen.“ Gesagt hat das Dirk Hannappel, in der Winterpause der Saison 2023/24, als klar war, dass er auf die Westerwälder Fußballbühne zurückkehren wird. Die Vision der SG Herschbach/Girkenroth/Salz, nach dem Aufstieg aus der B-Klasse im Jahr 2022 möglichst bald auch die A-Klasse hinter sich zu lassen, reizt den Obererbacher von Beginn an. Dass er mit Verantwortlichen wie dem Salzer Vorsitzenden Marco Herzmann oder Abteilungsleiter Bernd Hannappel gut kann, sorgt dafür, dass er in seiner selbst auferlegten Fußballpause nicht lange überlegen muss, ob er zusagt.

Herzschlagfinale gegen Wissen II

Damit nimmt das Projekt Bezirksliga-Aufstieg, das gerade Herzmann schon lange im Kopf hat, richtig Fahrt auf. „Dass es schon im ersten Jahr klappt, davon konnte man nicht ausgehen“, sagt der SVS-Vorsitzende mit Blick auf das packende Titelrennen. Nach 26 Spieltagen sind der VfB Wissen II und die SG Herschbach mit je 57 Punkten gleichauf, nachdem Hannappels Elf nach der Hinrunde noch vier Punkte vor der Rheinlandliga-Reserve gelegen hatte. Im Entscheidungsspiel erfüllen sich die Herschbacher ihren Traum. Beim 3:1-Sieg in Weitefeld gehen alle durchs Feuer – für sich, für den Verein, wohl auch für den Trainer.

i Einer, der sagt, was er denkt, und mit seiner Mannschaft Widerstände brechen will: Herschbachs Trainer Dirk Hannappel. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

„Erst im Entscheidungsspiel habe ich wieder die Begeisterung gespürt, die uns in der Hinrunde ausgezeichnet hat“, sagt Hannappel rückblickend. Doch dem „erstaunlich guten Beginn“ sei eine „katastrophale Wintervorbereitung“ gefolgt. Der Herbstmeister ließ nach, die Konkurrenz holte auf – das Titelrennen war neu eröffnet. „Mein Job ist es, in der Bezirksliga die Begeisterung wieder zu wecken“, umreißt der SG-Coach seine wichtigste Aufgabe. Denn wer ihn kennt, der weiß, dass „irgendwie drinbleiben“ nicht der Anspruch ist.

„Hinter vorgehaltener Hand sind wir für die meisten doch der Abstiegskandidat Nummer eins.“

Dirk Hannappel, Trainer SG Herschbach/Girkenroth/Salz

„Hinter vorgehaltener Hand sind wir für die meisten doch der Abstiegskandidat Nummer eins“, sagt der Trainer. Annahmen wie diese lassen Hannappel aber nicht an sich oder seiner Mannschaft zweifeln, sondern sind größtmögliche Motivation für ihn. „Als wir damals mit einer blutjungen Eisbachtaler Mannschaft in die Oberliga aufgestiegen sind, war das genauso – und am Ende wurden wir Siebter.“ Ganz so hoch will er diesmal nicht greifen, aber Platz zehn gibt er als Ziel aus. Um das zu schaffen, müsse man aber hinbekommen, „dass alle mehr machen“.

Denn am Ende geht es Hannappel nicht um Ergebnisse und Platzierungen. „Die Liga soll sich auf uns freuen“, betont er. Ob Zuschauer oder Gegner, alle sollen merken, dass es beim Aufsteiger „guten Fußball und gute Typen“ gibt. „Wir wollen nicht so spielen wie alle anderen. Bei uns werden die Ärmel hochgekrempelt.“ Schließlich gehe es doch darum, „in der Liga eine Nummer zu werden“. Dafür werde man alles tun, in jeder Einheit, in jedem Spiel. Und zum Abschluss dann noch so ein Satz, der Hannappel charakterisiert. „Auch Widerstand kannst du trainieren“, sagt er. Seine Spieler wissen, wie sich das anfühlt.

SG Herschbach/Girkenroth/Salz

Zugänge: Jonas Herdering (SG Nord), Louis Klöckner (TuS Westerburg), Louis Schwarz (Frickhofen), Christopher Wolf (eigene 2. Mannschaft).

Abgänge: Tim Lütkefedder (SV Elz), Oliver Merl, Leon Schröter (beide Laufbahn beendet).

Kader, Tor: David Horz, Louis Jung, Tim Müller.

Abwehr: Marlon Arnst, David Blum, Luca Ebenig, Noah Fasel, Pascal Merl, Tobias Quirmbach, Louis Schwarz.

Mittelfeld: David Hannappel, Julian Hannappel, Lucas Hellmann, Jonas Herdering, Louis Klöckner, Jannis Mohr, Jonas Rudersdorf.

Angriff: Leon Blech, Timon Konstantinidis, Tim Niedermowe, Luis Schmidt, Vincent Schmidt, Jason Titzer, Christopher Wolf.

Trainer: Dirk Hannappel (Trainer), Christian Hill, Felix Merl, Jens Schafferhans (alle Co-Trainer), Michael Morawiec-Zingel (Torwarttrainer).

Saisonziel: Tabellenplatz 10.

Favoriten: SG 06 Betzdorf, SG Hundsangen.