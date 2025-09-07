Ob Kirmesspiele ihre eigenen Gesetze haben? In Girkenroth konnte man diesen Eindruck gewinnen. Wechselnde Führungen, insgesamt neun Tore und trotz des Siegs nicht ganz zufriedene Gastgeber gab’s beim 5:4 zwischen Herschbach und Ahrbach.

Es war eine hochspannende Achterbahnfahrt, auf die beide Kontrahenten die etwa 180 Zuschauer mitnahmen. Am Ende hatte die SG Herschbach/Girkenroth/Salz mit 5:4 (1:2) gegen die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod den zweiten Sieg in der Bezirksliga Ost in der Tasche und obendrein ihr Kirmesspiel gewonnen.

Beste Unterhaltung bei 50:50-Spiel

Beide Teams wollten nach einem ergebnistechnisch schwachen Saisonstart verbunden mit dem Zweitrunden-Aus im Pokal endlich in Fahrt kommen und zeigten absoluten Einsatz. Herschbach erwischte den besseren Start und ging durch Leon Blech, der aus knapp zwölf Metern in den Torwinkel traf, schon in der achten Minute in Führung. Diese beflügelte das Team von Trainer Dirk Hannappel, das in der Anfangsphase das wachere und dynamischer Auftreten zeigte.

Ahrbach schüttelte sich aber nur kurz, um mit einer reifen Spielanlage die Partie bis zur Pause auf 1:2 zu stellen. Luka Fichtner stand in der 38. Minute goldrichtig beim Ausgleich, als ihm der Ball nach einem Schuss von Janik Sturm vom Innenpfosten genau vor die Füße fiel. Fünf Minuten später beförderte Tim Kuhn einen Hechtkopfball sehenswert zum 1:2 in die Maschen (43.). Auch nach dem Wechsel ging der Torreigen munter weiter, die Partie entwickelte sich zu einem völlig ausgeglichenen 50:50-Spiel, das beste Unterhaltung bot.

Ahrbacher lassen nicht locker

Die Hannappel-Elf ging druckvoll in den zweiten Durchgang und glich in der 54. Minute zum 2:2 aus, als Jonas Herdering den Ball nach einem perfekt auf ihn geschlenzten Freistoß ins Tor donnerte. Die Gäste ließen sich dadurch aber nicht aus der Bahn werfen, versuchten durch schnelles Umschaltspiel Herschbach zu knacken, was in der 58. Minute gelang. Kuhn brachte sein Team nach einem Konter aus zwölf Metern mit seinem zweiten Treffer erneut nach vorn. In der letzten halben Stunde wurde die Fahrt immer wilder, das Geschehen war nun völlig offen. Herschbach ließ seinen Anhang wieder jubeln, weil Julian Hannappel kaltschnäuzig vor Ahrbachs Torhüter Julian Schmitz zum 3:3 einschoss.

Nun waren die Gastgeber auf höchster Betriebstemperatur und nicht mehr zu stoppen. Jannis Mohr gelang ein Traumtor, sein strammer 20-Meter-Kracher landete unhaltbar im Torwinkel zum 4:3 (78.). Zu allem Unglück kam für die Gäste dann auch noch eine fragwürdige Elfmeterentscheidung gegen sie dazu. Herdering durfte vom Punkt antreten und verwandelte mit seinem ebenfalls zweiten Treffer sicher zum 5:3. Ahrbach steckte trotzdem nicht auf, versuchte nun alles und war in der 88. Minute nochmal ganz dicht am Ausgleich dran.

„Nach vorne haben wir heute gut agiert, aber wir kassieren einfach deutlich zu viele Gegentreffer und werden an unserem Defensivverhalten intensiv arbeiten müssen. Aber jetzt freuen wir uns erst einmal und werden ein bisschen Kirmes feiern.“

Dirk Hannappel, Trainer SG Herschbach

Kirubel Abadi Abrham, nur zwei Minuten vorher eingewechselt, deutete sein Talent an und fügte sich sofort agil ins Spiel ein. Er verkürzte aus 18 Metern zum 5:4, doch es reichte am Ende nicht mehr für Zählbares, da Herschbach clever und mit letztem Einsatz den Sieg ins Ziel bringen konnte. Nicht unerwähnt sollte bei diesem Torfestival bleiben, dass beide Torhüter, David Horz bei Herschbach und Julian Schmitz bei Ahrbach, gute Leistungen zeigten und mit einigen tollen Paraden weitere Treffer verhinderten.

„Wir haben einen Riesenaufwand betrieben, uns am Ende aber wieder nicht belohnt“, stellte Ahrbachs Trainer Zvonko Juranovic enttäuscht fest. „Das Spiel war total ausgeglichen, die Mannschaft hat alles gegeben, aber am Ende fällt das Pende dann sehr unglücklich nicht in unsere Richtung.“ Auf der Gegenseite war die Freude über den zweiten Saisonsieg natürlich groß. „Eine riesige Willensleistung meiner Mannschaft, die dazu auch eine gute spielerische Leistung abgerufen hat“, stellte Dirk Hannappel fest, nicht ohne noch Verbesserungspotenzial zu erkennen. „Nach vorne haben wir heute gut agiert, aber wir kassieren einfach deutlich zu viele Gegentreffer und werden an unserem Defensivverhalten intensiv arbeiten müssen. Aber jetzt freuen wir uns erst einmal und werden ein bisschen Kirmes feiern.“

SG Herschbach – SG Ahrbach 5:4 (1:2)

SG Herschbach/Girkenroth/Salz: Horz – Klöckner, Quirmbach, Ebenig, Mohr (90. Titzer) – Herdering, Blech (71. Arnst), Hellmann, Wolff (46. Schwarz) – Schmidt (29. Niedermowe), J. Hannappel (90. Fasel).

SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod: Schmitz – Kap, Ölmez, Bischoff, Schlag – Sturm, Görg, Weber, Turan (86. Abrham) – Kuhn, Fichtner.

Schiedsrichter: Manuel Mück (Arzheim).

Zuschauer: 180.

Tore: 1:0 Leon Blech (8.), 1:1 Luka Fichtner (38.), 1:2 Tim Kuhn (43.) 2:2 Jonas Herdering (54.), 2:3 Tim Kuhn (58.), 3:3 Julian Hannappel (62.), 4:3 Jannis Mohr (78.), 5:3 Jonas Herdering (85., Foulelfmeter), 5:4 Kirubel Abadi Abrham (88.).