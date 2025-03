Die SG 06 Betzdorf musste sich in Geduld üben, weil der HSV Neuwied eine richtig starke Leistung auf den Platz brachte. Doch am Ende jubelte der Bezirksliga-Zweite, weil auf seinen Torjäger Verlass war. Dessen Ampelkarte am Ende blieb ohne Folgen.

Wiedergutmachung geglückt: Die SG 06 Betzdorf hat beim HSV Neuwied am Ende sicher mit 2:0 (0:0) gewonnen und sich somit für den bisher einzigen Punktverlust auf heimischem Platz in dieser Saison revanchiert. Das war ein wichtiger Erfolg für den zweiten der Bezirksliga Ost, wie Trainer Enis Caglayan nach Spielende anmerkte: „Neuwied war der erwartet unangenehme Gegner und hat uns hier nichts geschenkt. Vor der Pause hatten beide Seiten ihre Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Am Ende wurde es ein Geduldsspiel.“

HSV-Keeper Buchner hält sein Team im Spiel

„Wir müssen deren schnelles Umschaltspiel verhindern. Das ist die Stärke der Betzdorfer“, hatte HSV-Coach Stefan Fink vor der Partie eine klare Linie herausgegeben. Ein Vorsatz, der eine Stunde lang sehr gut und erfolgreich umgesetzt wurde. Die Gastgeber spielten nicht nur munter mit, sondern hatten auch ihre Möglichkeiten. Vor allem dank der lauffreudigen Dennis Daun und Sebastian Seemann, die die Gäste immer wieder frühzeitig in ihrem Spielaufbau störten. So war es dann auch Seemann selbst, der Mitte der ersten Halbzeit mit einem Distanzschuss auf die Querlatte nur knapp die Führung verpasste.

Keine zehn Minuten später prüfte Yannik Finkenbusch per Freistoß die Reflexe von SG-Keeper Christoph Thies. „Eine sensationelle Parade“, so Caglayan im Rückblick. Aber auch die Gäste hatten ihre Gelegenheiten. So versuchte Enrico Balijaj gleich zweimal sein Glück und scheiterte jeweils an HSV-Schlussmann Daniel Buchner. „Bis zur Pause fand ich, dass wir das bessere Spiel geboten haben. Meine Mannschaft zeigte in den ersten 45 Minuten das bessere Pressing und auch einen klareren Spielaufbau“, zeigte sich Fink vom Spiel seiner Mannschaft in Durchgang eins zufrieden.

„Insgesamt fehlte uns in manchen Situationen die Cleverness. Daher ist es schade, dass wir uns für unseren Aufwand, den wir betrieben haben, nicht belohnen konnten.“

Stefan Fink, Trainer HSV Neuwied

Doch nach der Pause ging die Ordnung verloren. Betzdorf fand jetzt besser ins Spiel und hätte sogar frühzeitig in Führung gehen können. Denn nach einem Foul von Sascha Kaiser an Fynn Jona Barth entschied Schiedsrichter Niklas Hickmann (Kehrig) auf Foulelfmeter. Doch auch hier rettete Buchner, der den Schuss von Marius Hüsch glänzend abwehrte. Gut 20 Minuten später war aber auch der HSV-Keeper machtlos. Temal Unzun kam an der Strafraumgrenze in Ballbesitz und versenkte nach einer kurzen Drehung locker zum Führungstreffer.

Vier Minuten später sorgte derselbe Akteur auch für Tor Nummer zwei. Allerdings mit einem leichten Beigeschmack denn zunächst machte Robin Moosakhani Anstalten, den Ball ins Aus zu spielen, da ein Neuwieder Spieler verletzt am Boden lag. Doch auf einmal zog der Offensivakteur doch noch einmal an, schob den Ball zum freistehenden Uzun, der problemlos auf 2:0 erhöhte. Damit war die Partie entschieden. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass die Gäste die letzten zehn Minuten in Unterzahl bestritten, weil Uzun mit Gelb-Rot den Platz verlassen musste. „Insgesamt fehlte uns in manchen Situationen die Cleverness. Daher ist es schade, dass wir uns für unseren Aufwand, den wir betrieben haben, nicht belohnen konnten“, war Fink nur vom Ergebnis enttäuscht.

HSV Neuwied – SG 06 Betzdorf 0:2 (0:0)

HSV Neuwied: Buchner – Christ, Francois (59. Mashayzade), C. Fink, Goßler (82. Fensterseifer) – Ahrendt, Finkenbusch (82. Volk), Engel (59. Triesch), Seemann (59. Landi) – Kaiser, Daun.

SG 06 Betzdorf: Thies – Spies (70. Dhariwal), Erner, Hüsch, Cano Cifuentes (87. Becker) – Aydin, Heinrich (82. Jashari) – Moosakhani, Balijaj, Barth (89. Rashoyan) – Uzun.

Schiedsrichter: Niklas Hickmann (Kehrig).

Zuschauer: 120.

Tore: 0:1, 0:2 Temal Uzun (79., 83.).

Besonderheit: HSV-Torwart Daniel Buchner hält Foulelfmeter von Marius Hüsch (58.), G elb-Rote Karte für Temel Uzun (Betzdorf) wegen unsportlichen Verhaltens (85.).