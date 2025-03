Der Tabellenführer hat vorgelegt. Durch einen 3:1-Erfolg im Derby bei der SG Ahrbach erhöhte die Spvgg EGC Wirges am Freitagabend den Druck für Verfolger SG 06 Betzdorf, der erst am Sonntag in Neuwied antritt.

Die Spvgg EGC Wirges bleibt souverän an der Tabellenspitze der Bezirksliga Ost und ließ sich im Auftaktspiel des 21. Spieltags auch von einer furios kämpfenden SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod, die sich am Ende mit 1:3 (1:2) geschlagen geben musste, nicht stoppen. Dabei musste der Wirgeser Trainer Sven Baldus vor dem Anpfiff bereits eine Umstellung vornehmen. Sein Kapitän Marian Kneuper, der auf dem Spielberichtsbogen in der Startelf stand, hatte Probleme beim Aufwärmen.

Williams-Noss und Kröber stellen auf 0:2

Das SG-Trainergespann René Reckelkamm und Zvonko Juranovic hatte es im Vorfeld versprochen: Ihre Mannschaft warf alles in dieses Derby hinein und machte es der EGC deutlich schwerer, die drei Punkte einzufahren, als zuletzt andere Teams. In der ersten Halbzeit war für die Zuschauer nicht erkennbar, dass zwischen beiden Mannschaften zwar nur fünf Tabellenplätze, aber doch deutliche 24 Punkte lagen.

i Kaum zu halten: Euan Williams-Noss (blaues Trikot) brachte Wirges in Führung. Marco Rosbach

Die Partie begann temporeich, ausgeglichen und hatte bis zum Abpfiff einen hohen Unterhaltungswert. Nachdem es mit gut vorgetragenen Angriffen zunächst in beide Richtungen ging, setzten die Gäste plötzlich binnen zwei Minuten mit einem Doppelschlag ein Ausrufezeichen. Euan Williams-Noss spielte sich in der 20. Minute nach einem vorausgegangen langen Einwurf von Mika Lewer im Strafraum dynamisch durch und setzte den Ball wuchtig in die Maschen. Zwei Minuten später stand der lange Ronaldo Kröber bei einer weiten Hereingabe goldrichtig und markierte per Kopf das 0:2.

„Wir waren bis zur Pause nicht richtig gallig und haben mental doch einiges vermissen lassen.“

Sven Baldus, Trainer Spvgg EGC Wirges

Wer nun gedacht hatte, die Gastgeber würden einbrechen, sah sich massiv getäuscht. Die SG wich keinen Zentimeter von ihrem maximalen kämpferischen Einsatz ab und kam in der 25. Minute, als Jannik Sturm gegen seinen Ex-Klub aus kurzer Entfernung zum Anschlusstreffer abstaubte, wieder ins Spiel. Baldus, dem der Auftritt seiner Elf trotz Pausenführung nicht wirklich schmeckte, hatte seinem Team in der Halbzeitpause entsprechend noch einmal die Sinne geschärft: „Wir waren bis zur Pause nicht richtig gallig und haben mental doch einiges vermissen lassen.“

i Während Torschütze Ronaldo Kröber (blaues Trikot) mit Wirges einmal mehr obenauf war, gingen bei den stark kämpfenden Ahrbachern die Köpfe nach unten. Sie belohnten sich nicht für ihren guten Auftritt. Marco Rosbach

So kam die EGC mit einer klareren Körpersprache und mächtig Druck aus der Kabine. Vor allem der eingewechselte Jannik Schumann machte richtig Betrieb und belebte das Spiel sofort. Aber auch die Gastgeber standen in Kampf und Einstellung dem in nichts nach, brachten sich aber durch eine Unaufmerksamkeit in der Abwehr, die der hellwache Jonas Simek mit dem Treffer zum 1:3-Endstand bestrafte (70.), auf die Verliererstraße. Die Baldus-Elf spielte die Partie nun clever und effektiv runter, ohne noch einmal wirklich in Gefahr zu kommen.

Großer Aufwand wird nicht belohnt

„Nach dem Seitenwechsel haben wir ein anderes Gesicht gezeigt und am Ende auch nicht unverdient gewonnen“, nahm Sven Baldus den Dreier natürlich gerne mit. „Wirges ist die Top-Mannschaft der Liga, hat uns heute aber nicht an die Wand gespielt“, fanden Reckelkamm und Joranovic. „Wir haben uns heute sehr gut verkauft, alles auf dem Platz gelassen. Am Ende ist es schade, dass wir uns für den großen Aufwand nicht belohnen konnten.“

SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod – Spvgg EGC Wirges 1:3 (1:2)

SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod: Weimer – Kap, Amelong, Laux, Schmidt – Rausch, Weber, Krebs (60. Kuhn), Turan – Korkmaz (85. Sayan), Sturm (68. Muth).

Spvgg EGC Wirges: Schröder – Wick, Lewer, Krissel, Althofen – Klein, Simek (91. Hehl), Yavuz (46. Schumann, 69. Weyand), Klöckner (74. Radermacher) – Kröber, Williams-Noss.

Schiedsrichter: Noah Netten (Lahnstein).

Zuschauer: 200.

Tore: 0:1 Euan Williams-Noss (20.), 0:2 Ronaldo Kröber (22.), 1:2 Jannik Sturm (25.), 1:3 Jonas Simek (70.).