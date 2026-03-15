Spätes 1:1 gegen Herschbach SG Ahrbach feiert dritten Punkt wie den ersten Sieg Marco Rosbach

Helmut Rosbach 15.03.2026, 21:18 Uhr

i Ein umkämpftes Kellerduell zwischen der SG Ahrbach (links Jan-Christian Weber) und der SG Herschbach (rechts Louis Schwarz) wurde den 140 Zuschauern in Heiligenroth geboten. Andreas Hergenhahn

Wer abgeschlagen im Tabellenkeller steht und praktisch keine Chance mehr hat, das rettende Ufer zu erreichen, der freut sich auch über die kleinen Dinge im Fußball. Etwa über einen Ausgleich auf den letzten Drücker – wie Ahrbach gegen Herschbach.

Dass eine Heimmannschaft nach einem Fußballspiel ein 1:1-Unentschieden lautstark bejubelt, erlebt man nicht allzu oft, zumal dieses Ergebnis lediglich den dritten Punkt für die Heimelf bedeutete. So geschehen am 20. Spieltag in der Bezirksliga Ost nach der Partie der SG Ahrbach gegen die SG Herschbach.







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