Betzdorf feiert Arbeitssieg SG 06 trifft per Elfmeter, der Lautzert verwehrt bleibt Moritz Hannappel 15.03.2026, 22:13 Uhr

i Yannik Tsannang (SG Lautzert-Oberdreis-Berod-Wahlrod #23) gegen Moritz Brato (SG 06 Betzdorf #47) Jürgen Augst/byJogi

Als Dominik Soldo in der Schlussphase im Strafraum zu Fall kam, ertönte ein Pfiff von Schiedsrichter Robert Depken. Doch statt auf den Punkt, zeigte der Unparteiische dem Lautzerter die Gelbe Karte. Ein Elfmeter entschied die Partie aber trotzdem.

„Im Endeffekt trennt uns ein Elfmeter“, hielt Lukas Haubrich, der Trainer der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod, zum Ende seines Fazits nach der 0:1 (0:1)-Heimniederlage gegen den Bezirksliga-Ost-Tabellenführer SG 06 Betzdorf fest. „Da gibt es einen – und da nicht“, deutete er auf zwei „Tatorte“ im Strafraum, die unterschiedlich bewertet wurden.







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