Es besteht durchaus noch Luft nach oben – findet zumindest Trainer Enis Caglayan nach dem Sieg seiner Betzdorfer in der Generalprobe vor dem Bezirksliga-Ost-Restart. Immerhin passte das Ergebnis nach einer Leistungssteigerung.
Lesezeit 1 Minute
Die Weichen sind gestellt. Die Ampeln stehen auf Grün. Dem Re-Start in der Bezirksliga Ost steht nichts mehr im Wege. Stand jetzt auch kein Schnee oder Frost. So konnten die Generalproben der Teams stattfinden. Mit einem positiven Ausgang für den Ligaprimus – zumindest beim Blick auf das Ergebnis.