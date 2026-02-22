Betzdorf gewinnt Generalprobe SG 06 steigert sich nach „durchwachsener Leistung“ spät Moritz Hannappel 22.02.2026, 11:46 Uhr

i Enrico Balijaj, der im Sommer zum VfB Burbach wechseln wird, steuerte beim 5:2-Sieg gegen seinen Ex-Verein FC Freier Grund einen Treffer bei. Manfred Böhmer/balu. Manfred Böhmer

Es besteht durchaus noch Luft nach oben – findet zumindest Trainer Enis Caglayan nach dem Sieg seiner Betzdorfer in der Generalprobe vor dem Bezirksliga-Ost-Restart. Immerhin passte das Ergebnis nach einer Leistungssteigerung.

Die Weichen sind gestellt. Die Ampeln stehen auf Grün. Dem Re-Start in der Bezirksliga Ost steht nichts mehr im Wege. Stand jetzt auch kein Schnee oder Frost. So konnten die Generalproben der Teams stattfinden. Mit einem positiven Ausgang für den Ligaprimus – zumindest beim Blick auf das Ergebnis.







