SG 06 Betzdorf schenkt Burgschwalbach sieben Tore ein

In der Fußball-Bezirksliga Ost setzten die Betzdorfer ein Ausrufezeichen. Im Spiel gegen den TuS Burgschwalbach machten die Mannen in Grün vor allem in Halbzeit zwei deutlich, warum sie auf Tabellenplatz zwei stehen.

Im ersten Pflichtspiel nach der Winterpause in der Fußball-Bezirksliga Ost fanden die Betzdorfer im Heimspiel gegen die TuS Burgschwalbach schnell wieder in die Erfolgsspur. Nach überlegenen 90 Minuten setzten sich die Gastgeber auch in der Höhe verdient mit 7:1 (2:0) gegen die Mannschaft um Ex-Trainer Walter Reitz durch. Die Reitz-Elf rutschte mit der Niederlage auf den ersten Abstiegsplatz ab, da Mitkonkurrent HSV Neuwied zeitgleich im Kellerlduell gegen die SG Alpenrod knapp mit 1:0 gewann. Der Abstand der TuS auf das rettende Ufer beträgt nun drei Punkte. Alpenrod bleibt weiter vier Punkte hinter Reitz und Co.

Bereits in der vierten Minute ging die SG durch einen fulminanten Freistoß von Robin Moosakhani in Führung. Der Ball landete aus dreizehn Metern von halbrechts im linken Winkel und ließ TuS-Keeper Be’la Saron Dressler keine Chance. Die Gäste verpassten nur sieben Minuten später den Ausgleich. Nach einem Freistoß von Julian Ohlemacher von rechts traf Simon Bierbricher volley am zweiten Pfosten den Ball nicht richtig und schoss knapp vorbei.

Moosakhani schießt Foulelfmeter über das Tor

In der 28. Minute hatten die Betzdorfer die Möglichkeit zu erhöhen, doch nach einer Ecke von Moosakhani köpfte der aufgerückte Leon Dhariwal aus nur vier Metern links am Tor vorbei. In der 34. Minute fiel dann doch das zweite Tor, als Marvin Heinrich eine Ecke von links reinbrachte und Enrico Balijaj den Ball im Getümmel mit dem Fuß ins rechte, untere Eck verlängerte. Kurz vor der Pause vergab Moosakhani die große Chance zum 3:0, als er einen Foulelfmeter weit übers Tor schoss (41.).

Die zweite Halbzeit begann für Betzdorf wie die Erste: Mit einem überragenden Freistoß traf Moosakhani aus 26m über die Mauer hinweg in den rechten Winkel (48.). Nur sechs Minuten später war die Partie praktisch entschieden, als Fynn-Jona Barth einen Kopfball nach Zuspiel von Moosakhani über Gästetorwart Dressler hinweg ins rechte Eck köpfte. Erneut nur drei Minuten später legten die Betzdorfer nach: Top-Torjäger Temel Uzun traf nach Vorarbeit von Ersel Sahin aus stark abseitsverdächtiger Position aus zehn Metern flach ins linke Eck. Auch das 6:0 ließ nicht lange auf sich warten: in der 61. Minute traf Uzun nach Zuspiel von Niklas Spies.

Walter Reitz verlässt enttäuscht die alte Wirkungsstätte

Die Gäste kamen zwar noch zum Ehrentreffer, als Julian Ohlemacher in der 61. Minute einen Foulelfmeter sicher verwandelte, doch in der 80. Minute traf Uzun erneut. Trainer Enis Caglayan zeigte sich nach dem Spiel zufrieden: „Die zwei Standard-Tore haben uns in die richtige Position gebracht, danach kamen wir ins Rollen.“ TuS-Trainer Reitz war an alter Wirkungsstätte nach der deutlichen Niederlage bedient: „Das Spiel hat deutlich gezeigt, dass wir für die oberen Teams kein gleichberechtigter Gegner sind. Das Ergebnis ist enttäuschend.“

SG 06 Betzdorf – TuS Burgschwalbach 7:1 (2:0)

SG 06 Betzdorf: Thies – Cano Cifuentes, Erner, Hüsch (70. Sahin), Dhariwal (65. Milosevic) – Heinrich (70.Jashari), Balijaj – Spies, Moosakhani (61.Becker), Barth (65. Rashoyan).

TuS Burgschwalbach: Dressler – Haas, Schramm, Hassoun, S. Biebricher – Weilnau, Lauter – Aydogdu (72. Labs), Krugel, E. Biebricher (72. Altenhofen) – Ohlemacher.

Schiedsrichter: Erhan Gümüs (Haiderbach).

Zuschauer: 140.

Tore: 1:0 und 3:0 Robin Moosakhani (4., 48.), 2:0 Enrico Balijaj (34.), 4:0 Fynn Jona Barth (54.), 5:0, 6:0, 7:1 Temel Uzun (57., 67., 80.), 6:1 Julian Ohlemacher (71., Foulelfmeter).

Besonderes Vorkommnis: Betzdorfs Robin Moosakhani schießt einen Foulelfmeter über das Tor (41.).