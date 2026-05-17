Partystimmung beim TuS
SG 06 Betzdorf rutscht in Asbach aus und verliert 1:2
Die Spieler des TuS Asbach (weiße Trikots) warfen sich in jeden Ball und schafften es, dem bisherigen Primus SG 06 Betzdorf eine
Die Spieler des TuS Asbach (weiße Trikots) warfen sich in jeden Ball und schafften es, dem bisherigen Primus SG 06 Betzdorf eine 1:2-Niederlage zuzufügen.
Heinz-Werner Lamberz

Der Aufstiegskampf in der Bezirksliga Ost ist kaum an Spannung zu überbieten. Die SG 06 Betzdorf musste in Asbach eine Niederlage hinnehmen – und steht damit vor dem letzten Spieltag punktgleich mit der SG Malberg an der Spitze.

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Partystimmung herrschte beim TuS Asbach nach dem 2:1 (0:1) gegen den bisherigen Primus SG 06 Betzdorf. Und so standen sie auf dem Platz, in ihrem magischen Kreis und feierten ihren 13. Heimsieg, sich selbst, ihren Verein und ihren Trainer – dies wohl auch mit ein wenig Wehmut.

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