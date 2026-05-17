Partystimmung beim TuS SG 06 Betzdorf rutscht in Asbach aus und verliert 1:2 Thomas Hardt 17.05.2026, 21:00 Uhr

i Die Spieler des TuS Asbach (weiße Trikots) warfen sich in jeden Ball und schafften es, dem bisherigen Primus SG 06 Betzdorf eine 1:2-Niederlage zuzufügen. Heinz-Werner Lamberz

Der Aufstiegskampf in der Bezirksliga Ost ist kaum an Spannung zu überbieten. Die SG 06 Betzdorf musste in Asbach eine Niederlage hinnehmen – und steht damit vor dem letzten Spieltag punktgleich mit der SG Malberg an der Spitze.

Partystimmung herrschte beim TuS Asbach nach dem 2:1 (0:1) gegen den bisherigen Primus SG 06 Betzdorf. Und so standen sie auf dem Platz, in ihrem magischen Kreis und feierten ihren 13. Heimsieg, sich selbst, ihren Verein und ihren Trainer – dies wohl auch mit ein wenig Wehmut.







Artikel teilen

Artikel teilen