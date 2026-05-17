Der Aufstiegskampf in der Bezirksliga Ost ist kaum an Spannung zu überbieten. Die SG 06 Betzdorf musste in Asbach eine Niederlage hinnehmen – und steht damit vor dem letzten Spieltag punktgleich mit der SG Malberg an der Spitze.
Lesezeit 3 Minuten
Partystimmung herrschte beim TuS Asbach nach dem 2:1 (0:1) gegen den bisherigen Primus SG 06 Betzdorf. Und so standen sie auf dem Platz, in ihrem magischen Kreis und feierten ihren 13. Heimsieg, sich selbst, ihren Verein und ihren Trainer – dies wohl auch mit ein wenig Wehmut.