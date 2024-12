Mit Leidenschaft gegen Topteam SF Höhr-Grenzhausen versetzen Betzdorf herben Dämpfer Klaus Sackenheim 01.12.2024, 00:00 Uhr

i Das hatte sich die SG 06 Betzdorf (in Schwarz) zum Anschluss eines starken Jahres anders vorgestellt: Bei den SF Höhr-Grenzhausen musste sich der Tabellenzweite mit 1:2 geschlagen geben. René Weiss

Das Programm vor der Winterpause hatte es in sich für die SF Höhr-Grenzhausen, bekamen sie es doch nacheinander mit den Top-Drei der Liga zu tun. Nach einem 1:1 in Wirges und einem 0:3 in Hundsangen gab’s zum Abschluss einen Heimsieg gegen Betzdorf.

Am 17. und letzten kompletten Spieltag des Jahres in der Bezirksliga Ost bezwangen die SF Höhr-Grenzhausen dank einer leidenschaftlichen Energieleistung den als Tabellenzweiter angereisten ambitionierten Aufsteiger SG 06 Betzdorf mit 2:1 (2:0) und verabschiedeten sich zufrieden in die Winterpause.

