Während die SG Malberg in der Bezirksliga Ost immer besser auf Touren kommt, ist bei den SF Höhr-Grenzhausen unverändert Sand im Getriebe. Das Ergebnis am Flürchen hätte noch deutlicher ausfallen können.
Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen ist weiterhin in Torlaune. Nach dem halben Dutzend an Treffern gegen den FC Borussia Niederroßbach vor einer Woche demonstrierte der Rheinlandliga-Absteiger auch in seinem Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Höhr-Grenzhausen, dass die Mannschaft offensiv eine große Qualität besitzt.