Malberg bleibt in Torlaune SF Höhr-Grenzhausen sind mit 1:4 noch gut bedient René Weiss 21.09.2025, 10:48 Uhr

i Hier ist die Vorentscheidung nicht mehr zu verhindern aus Sicht der SF Höhr-Grenzhausen: Nur den Bruchteil einer Sekunde später steht es 0:3. Der Treffer durch Malbergs Julius Müller bedeutet am Flürchen die Vorentscheidung. René Weiss

Während die SG Malberg in der Bezirksliga Ost immer besser auf Touren kommt, ist bei den SF Höhr-Grenzhausen unverändert Sand im Getriebe. Das Ergebnis am Flürchen hätte noch deutlicher ausfallen können.

Die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen ist weiterhin in Torlaune. Nach dem halben Dutzend an Treffern gegen den FC Borussia Niederroßbach vor einer Woche demonstrierte der Rheinlandliga-Absteiger auch in seinem Auswärtsspiel bei den Sportfreunden Höhr-Grenzhausen, dass die Mannschaft offensiv eine große Qualität besitzt.







