TuS-Keeper Fasel hält 0:0 fest SF Höhr-Grenzhausen sind ersehntem Sieg nah wie nie Klaus Sackenheim 28.09.2025, 09:07 Uhr

i Die SF Höhr-Grenzhausen (in Blau, von links Vangeli Kamtsikis und Christian Schauer) zeigten im Mons-Tabor-Stadion eine starke Leistung und waren dem Sieg näher als der favorisierte TuS Montabaur um Paul Reichelt. Andreas Hergenhahn

Von der Favoritenrolle des TuS Montabaur war im Flutlichtsspiel der Bezirksliga Ost gegen die noch sieglosen SF Höhr-Grenzhausen nicht viel zu sehen. Mann des Abends bei den Kreisstädtern Torwart Niclas Fasel, der eine Niederlage verhinderte.

Der erste Saisonsieg wollte partout nicht gelingen, aber die SF Höhr-Grenzhausen haben beim 0:0 im Abendspiel beim TuS Montabaur bewiesen, dass für sie noch helles Licht im Tabellenkeller der Bezirksliga Ost brennt. Taktisch von Thomas Arzbach und Almir Ademi bestens eingestellt, starteten die Höhrer kampfstark und diszipliniert.







