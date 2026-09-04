Auswärts bei der SG Hundsangen Setzt sich die Weitefelder Erfolgsserie in Weroth fort? Lukas Erbelding 04.09.2026, 09:35 Uhr

i Beim musste sich die SG Hundsangen (schwarze Trikots) zuletzt mit einem 2:2-Remis begnügen. Am Sonntag wartet auf die SGH eine knifflige Heimaufgabe gegen Aufsteiger SG Weitefeld. Heinz-Werner Lamberz

Vier Spiele, vier Siege: Aufsteiger SG Weitefeld sorgt in der Bezirksliga Ost weiter für Furore. Gelingt der SGW am Sonntag in Weroth der nächste Streich?

Am vergangenen Wochenende verpasste die SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth knapp ihren zweiten Saisonsieg in der Fußball-Bezirksliga Ost. Trotz 2:0-Pausenführung kam die SGW lediglich zu einem 2:2 beim TuS Asbach. Im Heimspiel gegen Aufsteiger SG Weitefeld-Langenbach/Nauroth/Mörlen/Norken am Sonntag (Anpfiff: 15 Uhr) soll nun ein Dreier.







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