Ordentlich Boden gutgemacht hat der FC Kosova Montabaur nach der Winterpause und liegt nur noch einen Punkt hinter der SG Herschbach, die in diesem Jahr noch ohne Sieg ist und zuletzt gegen Schlusslicht Ahrbach enttäuscht. Das kann spannend werden.
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So unterschiedlich können Gemütslagen im Tabellenkeller der Bezirksliga Ost sein. Während Talat Begen vom FC Kosova Montabaur (15. Platz/14 Punkte) nach dem 2:2 gegen Windhagen und dem vorangegangenen 1:0 in Westerburg zufrieden feststellt, dass seine Mannschaft „endlich ihr Potenzial“ zeige, ist bei der SG Herschbach/Girkenroth/Salz (14.