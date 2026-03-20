Dirk Hannappel redet Klartext Selbstbewusster FC Kosova sitzt Herschbach im Nacken Marco Rosbach 20.03.2026, 09:25 Uhr

i In der Hinrunde musste sich die SG Herschbach um Louis Schwarz (rechts) im Aufsteigerduell beim FC Kosova (links Eron Nekaj) mit 1:3 geschlagen geben. Es war erst das zweite Pflichtspiel, das beide Team gegeneinander bestritten haben. Am 31. August 2022 setzte sich Herschbach im Rheinlandpokal mit 2:0 gegen die Montabaurer durch. Marco Rosbach

Ordentlich Boden gutgemacht hat der FC Kosova Montabaur nach der Winterpause und liegt nur noch einen Punkt hinter der SG Herschbach, die in diesem Jahr noch ohne Sieg ist und zuletzt gegen Schlusslicht Ahrbach enttäuscht. Das kann spannend werden.

So unterschiedlich können Gemütslagen im Tabellenkeller der Bezirksliga Ost sein. Während Talat Begen vom FC Kosova Montabaur (15. Platz/14 Punkte) nach dem 2:2 gegen Windhagen und dem vorangegangenen 1:0 in Westerburg zufrieden feststellt, dass seine Mannschaft „endlich ihr Potenzial“ zeige, ist bei der SG Herschbach/Girkenroth/Salz (14.







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