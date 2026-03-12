Rivale Burgschwalbach kommt „Sechs-Punkte-Spiel“ an der Hachenburger Lohmühle Stefan Nink 12.03.2026, 14:05 Uhr

i In der Hinrunde musste sich die SG Müschenbachs (links Jonas Raack) bei der TuS Burgschwalbach (rechts Seyd Aydogdu) mit 2:3 geschlagen geben. Thorsten Stötzer

Reichlich Bewegung ist in den Tabellenkeller der Fußball-Bezirksliga Ost gekommen. Mit der SG Müschenbach/Hachenburg und der TuS Burgschwalbach treffen am Sonntag zwei Bewerber um einen der beliebten Plätze „über dem Strich“ aufeinander.

Vor dem letzten Drittel der Saison in der Fußball-Bezirksliga Ost wird’s höchste Zeit, im Kampf um das Erreichen der gesteckten Ziele Farbe zu bekennen. So kommt der Hausaufgabe der SG Müschenbach/Hachenburg (13. Platz/15 Punkte) gegen die TuS Burgschwalbach (11.







Artikel teilen

Artikel teilen