Vor Wiedersehen mit Guckheim Schwere Verletzung trübt Stimmung bei der SG Horressen Marco Rosbach 09.10.2026, 11:39 Uhr

i In der vergangenen Saison hatte der spätere Meister SG Horressen (rechts Jonathan Quirmbach) gegen Vizemeister und Mitaufsteiger SG Guckheim (links Robin Krick) in der A3 knapp die Nase vorn. In der Hinrunde setzte sich Horressen auswärts mit 2:1 durch, das Rückspiel endete 1:1. Jetzt kommt es zum Wiedersehen. Andreas Hergenhahn

In der Kreisliga A3 haben sie in der vergangenen Saison das Geschehen an der Tabellenspitze geprägt und gemeinsam den Sprung in die Bezirksliga Ost geschafft. Jetzt kommt es zum mit Spannung erwarteten Wiedersehen zwischen Horressen und Guckheim.

Niklas Wörsdörfer weiß, wo die Stärke seiner SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers liegt. Deshalb sagt der Trainer vor dem Spiel in der Bezirksliga Ost gegen Mitaufsteiger SG Guckheim/Kölbingen (Sonntag, 15 Uhr): „Wir wollen unsere aktuelle Serie von vier Heimsiegen hintereinander ausbauen.







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