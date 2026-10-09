In der Kreisliga A3 haben sie in der vergangenen Saison das Geschehen an der Tabellenspitze geprägt und gemeinsam den Sprung in die Bezirksliga Ost geschafft. Jetzt kommt es zum mit Spannung erwarteten Wiedersehen zwischen Horressen und Guckheim.
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Niklas Wörsdörfer weiß, wo die Stärke seiner SG Horressen-Elgendorf/Malberger Kickers liegt. Deshalb sagt der Trainer vor dem Spiel in der Bezirksliga Ost gegen Mitaufsteiger SG Guckheim/Kölbingen (Sonntag, 15 Uhr): „Wir wollen unsere aktuelle Serie von vier Heimsiegen hintereinander ausbauen.