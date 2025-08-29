Es ist noch früh in der Saison, doch in der Bezirksliga Ost zeichnen sich schon Trends ab, die so nur in Teilen zu erwarten waren. Ob das Wochenende nach den Pokalspielen für Wendungen sorgt?

Nachdem viele Mannschaften aus der Fußball-Bezirksliga Ost unter der Woche im Rheinlandpokal im Einsatz waren, steht am Wochenende wieder der Kampf um Punkte in der Meisterschaft im Mittelpunkt.

SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth – SG 06 Betzdorf (Sa.,17 Uhr, in Weroth). „Betzdorf ist für mich der absolute Titelfavorit, bedingt durch die enorme Qualität im Kader“, erklärt Hundsangens Trainer Thomas Schäfer. „Sie sind sehr variabel und haben extrem abgezockte Jungs in ihren Reihen. Auf jeder Position sind sie super besetzt. Das wird ein geiles Spiel werden. Wir freuen uns, uns mit so einem Gegner zu messen. Wir werden alles versuchen, um die Punkte bei uns zu behalten“, betont er. „Das Spiel wird uns auch ein Stück weit zeigen, wo wir aktuell stehen. Wir werden einen tollen Fight zwischen beiden Teams sehen“, blickt Schäfer zuversichtlich voraus.

i Im Pokal behauptete sich die SG 06 Betzdorf beim HSV Neuwied und will auch im Spiel bei Verfolger SG Hundsangen in Weroth Grund zu jubeln haben. René Weiss

Betzdorfs Trainer Enis Caglayan weiß, was da auf seine Mannschaft zukommt. „Hundsangen zählt definitiv zum Favoritenkreis in der Bezirksliga. Das wird eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, wir wollen aber keinesfalls mit leeren Händen nach Betzdorf zurückfahren.“ Im Pokalspiel beim HSV Neuwied konnte Betzdorf „durch tollen, ansehnlichen Fußball“ gewinnen. „An diese Leistung wollen wir anknüpfen“, betont Caglayan. Ein Fragezeichen steht hinter Innenverteidiger Marius Hüsch, welcher noch Leistenprobleme hat. Auch Maris Stephan verletzte sich beim Aufwärmen im Pokal. Tobias Erner fällt ebenso aus. Zurück kehren allerdings Robin Moosakhani, Oliver Cano Cifuentes und Leon Dhariwal. „Wir bekommen Jungs dazu, andere fallen aus. Unser Kader bleibt aber dennoch überragend“, so der Betzdorfer Trainer.

SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen – SG Herschbach/Girkenroth/Salz (Sa., 17 Uhr, in Malberg). Nur drei Tage nach dem Pokalspiel treffen die SG Malberg und die SG Herschbach schon wieder aufeinander. Im Pokal setzte sich der Rheinlandliga-Absteiger gegen den amtierenden A1-Meister mit 3:1 durch. „Im Pokalspiel haben wir auf einem schwierigen Geläuf gespielt, auf dem Fußballspielen nicht richtig möglich war. Das wird ein Unterschied werden auf unserem heimischen Platz. Da wissen wir, wie der Ball rollt“, erklärt Malbergs Trainer Florian Hammel.

„Herschbach kommt über eine gute Teamleistung und hat eine starke Offensive. Da müssen wir aufpassen“, so Hammel. Ausfallen wird Jannik Weller, hinter Luke Jung und Benjamin Weber stehen Fragezeichen. Zurückkehren wird Sebastian Rosbach. „Der große Kunstrasen kommt den Malbergern natürlich entgegen. Im Pokal haben wir eine gute Leistung gezeigt, Malberg hatte bessere Grundlagen, dennoch haben wir es ihnen sehr schwer gemacht. Wir wollen den Gegner nerven und es ihnen schwer machen. Wir freuen uns auf das Spiel, in Malberg ist immer eine gute Stimmung“, erklärt Herschbachs Trainer Dirk Hannappel.

FC Borussia Niederroßbach – TuS Asbach (Sa., 18 Uhr). „Es wird auf die Tagesform ankommen, wer mehr Spaß am Spiel hat und wer mehr Geduld hat. Wir wollen zu Hause eine Macht werden und drei Punkte in Niederroßbach behalten“, erklärt FC-Trainer Metin Kilic vor der Begegnung an der Hessenstraße. „Asbach hat ein sehr gutes Aufbauspiel und eine disziplinierte und unangenehme Mannschaft. Sie werden einige Punkte holen. Sie spielen teilweise überragend, aber wir sind ja auch nicht von ganz schlechten Eltern“, findet er lobende Worte für den kommenden Gegner. Personell fallen fünf Spieler bei der Borussia aus. „Das wird ein geiles Spiel, wir freuen uns“, so Kilic. „Wir fahren zu einer der besten Mannschaften der Bezirksliga“, erklärt Kilics Gegenüber Simone Floris. „Wir müssen es schaffen, die Räume zu bespielen. Es wird auf die Tagesform ankommen. Dann haben wir auch die Chance, drei Punkte mitzunehmen. Wer den besseren Tag hat, wird dieses Spiel gewinnen“, bestätigt Floris die Aussagen seines Gegenübers.

SG Müschenbach/Hachenburg – SF Höhr-Grenzhausen (So., 15 Uhr, in Müschenbach). „Höhr ist nicht so gestartet, wie sie sich das vorgestellt haben. Ich hatte sie auch sehr viel stärker in Erinnerung, als die Tabelle es aussehen lässt“, betont Müschenbachs Trainer Ingo Neuhaus vor dem anstehenden Heimspiel. „Wir wollen unsere Heimstärke auf den Platz bringen und verhindern, dass Höhr die ersten Punkte bei uns holt“, gibt er das Ziel für Sonntag vor. Personell kehren Fabian Hüsch und Jannik Zeuner zurück in den Kader. Leon Giehl fällt mit einer Schultereckgelenksprengung aus. „Wir gehen guter Dinge in die Begegnung und wollen auf eigenem Platz punkten“, so Neuhaus.

Sein Gegenüber Thomas Arzbach, der die SF Höhr-Grenzhausen zusammen mit Almir Ademi trainiert, erwartet einen „kleinen Krisengipfel“. „Beide Teams sind nicht so in die Saison gekommen, wie man sich das vorgestellt hat. Bei beiden werden die Zielsetzungen gleich sein. Im Idealfall wollen wir drei Punkte mitnehmen, wissen aber, wie schwer das wird“, erklärt er. „Sie haben schon gute spielerische Elemente, vor allem die Offensive ist sehr gut besetzt. Wir hoffen, dass wir nach dem Spiel zwei Punkte vor Müschenbach stehen werden, was aufgrund der aktuellen Situation aber immens schwer wird“, so Arzbach.

SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod – SV Windhagen (So., 15 Uhr, in Ruppach-Goldhausen). „Es wird langsam Zeit, dass wir uns für den hohen Aufwand, den wir Woche für Woche betreiben, endlich auch belohnen. Spielerisch bringen wir unsere PS noch nicht auf die Straße “, hofft SG-Trainer Zvonko Juranovic, dass bei seinem Team der berühmte Knoten endlich platzt. „Ich sehe Windhagen momentan auf Augenhöhe.“ Bis auf Joshua Kap und Jan Weber, die mit kleinen Blessuren kämpfen, stehen den Ahrbachern alle Mann zur Verfügung.

Windhagens Enes Özbek kommt mit großem Respekt nach Ruppach-Goldhausen. „Ahrbach ist seit Jahren ein solider Bezirksligist. Sie hatten ein schwieriges Auftaktprogramm zu bewältigen. Deshalb ist für mich ihre aktuelle Punktausbeute nicht relevant“, erwartet Özbek am Sonntag einen top vorbereiteten Kontrahenten, der gegen den Aufsteiger endlich punkten will. Die personelle Situation beim Aufsteiger beschreibt Özbek trotz der Rückkehr des ein oder anderen Urlaubers weiter als schwierig. Jan Hilbers und Luca Busch stehen wieder zur Verfügung, während der Einsatz von Miguel Salz und Robin Heßler fraglich ist.

FC Kosova Montabaur – SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod (So., 15 Uhr, in Horressen, Kunstrasen an der Waldschule). „Mit Westerburg erwartet uns ein sehr spielstarker und erfahrener Gegner, welcher letztes Jahr noch in der Rheinlandliga gespielt hat. Wir wollen uns in der Liga akklimatisieren, jetzt, wo wir den vollen Kader zur Verfügung haben“, erklärt der Co-Trainer des FC Kosova Montabaur, Mesut Karadeniz. „Bis alles ineinandergreift, wird es noch ein paar Wochen dauern. Wir wollen vor eigenem Publikum offensiv agieren und die individuellen Fehler abstellen. Wir haben die Qualität, offensiv zu spielen. Wir wollen so schnell wie möglich 30 Punkte sammeln, um den Klassenverbleib zu schaffen. Das ist unser Ziel diese Saison“, betont der Assistent von Trainer Mladen Kulis.

„Wir sind guter Dinge, dass wir gegen Westerburg den ersten Punkt einfahren können“, gibt Karadeniz die Marschroute vor. Für die Kombinierten aus Westerburg und Umgebung gilt es, nach den 120 strapaziösen Pokal-Minuten am späten Mittwochabend zu regenerieren. „Wir müssen die Wunden lecken und am Sonntag an die bisher gezeigten Leistungen anknüpfen. Die Art und Weise, wie dominant wir aufgetreten sind, war schon gut“, blickt SG-Trainer Christian Hartmann auf den gelungenen Start der Punktrunde zurück.

Den FC Kosova schätzt er als spielstark und diszipliniert ein. Von den Qualitäten dieser Elf überzeugte sich unlängst Steffen Dörner, der Co-Trainer der SG, der die Kosovaren bei deren Gastspiel in Betzdorf persönlich unter die Lupe nahm und dabei einen nahezu kompletten Montabaurer Kader sah. „An der Waldschule in Horressen sind sie ein besonders unangenehmer Gegner. Wenn wir es aber schaffen, an die vergangenen Spiele anzuknüpfen, dann bin ich für Sonntag optimistisch“, so Hartmann, der nur auf Urlauber Niklas Henry verzichten muss.

i Montabaurs Trainer Markus Kluger kann aktuell nur auf das letzte personelle Aufgebot zurückgreifen. Marco Rosbach

SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod – TuS Montabaur (So., 15 Uhr). Mit dem laut Trainer Markus Kluger „letzten Aufgebot“ fahren die Kreisstädter nach Berod, falls nicht noch kurzfristig vom TuS eine Verlegung erwirkt werden kann. „Die Truppe von Justin Keeler ist für mich eine der besten der Liga, da sie fußballerische Klasse perfekt mit physischer Stärke kombiniert und dadurch ein sehr unangenehmer Gegner ist“, schwärmt Kluger von der SG. Nachdem der TuS von einer Grippewelle heimgesucht wurde, verbieten sich jegliche Prognosen hinsichtlich des zur Verfügung stehenden Personals.

Kollege Keeler sieht in Montabaur einen „punktuell gut verstärkten Gegner, der vom guten Trainer Markus Kluger taktisch immer gut eingestellt“ werde. „Um die nächsten drei Punkte verbuchen zu können, benötigen wir wieder enormen Teamgeist, Einsatz und nicht zuletzt das Glück, in den richtigen Momenten die nötigen Tore zu erzielen.“

SG St. Katharinen-Vettelschoß – TuS Burgschwalbach (So., 15.30 Uhr, in Vettelschoß). Das Duell der beiden Überraschungssieger in der zweiten Rheinlandpokal-Runde am Mittwochabend dürften beide Teams mit besonders breiter Brust angehen. Während die SG den Rheinlandligisten aus Wirges aus dem Wettbewerb kickte, sammelte die TuS Selbstvertrauen mit dem überzeugenden Weiterkommen gegen den einstigen Pokalfinalisten aus Niederroßbach. „Nach den beiden Auswärtssiegen wollen wir an die guten Leistungen anknüpfen und die kleine Serie fortsetzen“, strebt SG-Trainer Christoph Binot den ersten Dreier auf heimischem Gelände an. „Auch gegen Burgschwalbach wollen wir aus unser stabilen Defensive heraus agieren und unsere Offensivqualitäten zeigen.“

i Nach dem klaren Sieg im Pokal gegen Niederroßbach (rechts Noah Maxaner) wollen sich die Burgschwalbacher (links Luca Miguel Krugel) auch in Vettelschoß behaupten. Andreas Hergenhahn

Die Rot-Schwarzen vom Märchenwald, die zuletzt in der Liga zweimal leer ausgegangen und dabei zudem torlos geblieben waren, spüren nach dem 4:0-Coup gegen hoch gehandelte FC Borussia aus dem Hohen Westerwald Aufwind. TuS-Trainer Timo Wimmer war vom starken Auftritt seiner Schützlinge keineswegs überrascht. „Dass wir es können, war mir klar. Ich bin froh, dass wir unser Potenzial endlich auf den Platz bekommen haben. Jetzt gilt es, häufiger an die Leistungsgrenze heranzukommen.“ Der Wiederaufsteiger aus dem Wiedtal hat nicht nur zwei beachtliche Auswärtssiege hintereinander zustandegebracht, sondern bei den klassenhöheren Wirgesern für lange Gesichter gesorgt. Das wollen die Burgschwalbach keineswegs erleben. Mit Kevin Siekmann und Rufus Lorch verfügt Wimmer wieder über mehr personelle Alternativen.

Trainertipp der Bezirksliga Ost

Florian Hammel (SG Malberg)

SG Malberg – SG Herschbach 2:0

SG Hundsangen – SG Betzdorf 1:1

FC Niederroßbach – TuS Asbach 4:1

SG Müschenbach – SF Höhr-Grenzhausen 2:2

FC Kosova Montabaur – SG Westerburg 1:3

SG Ahrbach – SV Windhagen 1:3

SG Lautzert – TuS Montabaur 2:0

SG St. Katharinen – TuS Burgschwalbach 1:2