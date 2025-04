Das engagierte Schlusslicht der Bezirksliga Ost, die SG Rheinhöhen unterlagen am Ende deutlich am Flürchen. Doch verdienten sich durch ihren Auftritt auch Respekt im Lager des Gastgebers.

In einer vorgezogenen Partie des 24. Spieltages in der Bezirksliga Ost gewann der Tabellensechste Sportfreunde Höhr-Grenzhausen gegen Schlusslicht SG Rheinhöhen deutlich mit 5:1 (4:1). Damit fand die Heimelf Anschluss an das Führungsquartett, und die Gäste bleiben abgeschlagen am Tabellenende.

160 Zuschauer rieben sich bei Dauerregen verwundert die Augen. Die Gäste aus Dachsenhausen, Dahlheim und Prath waren in der ersten halben Stunde ebenbürtig und gingen sogar in Führung. Ein Konter aus der eigenen Hälfte landete bei Chris Lubitz, der mit seinem Diagonalschuss aus 16 Metern dem Höhrer Keeper Philip Gelhard keine Chance ließ (24.).

Zwei Doppelschläge bringen klaren 4:1-Pausenvorsprung

Dieser Treffer war jedoch ein Wachmacher für die Einheimischen. Mit einem Doppelschlag drehten sie den Spieß um. Zunächst gelang Niklas Hermann auf Pass Moritz Zimmerschieds der Ausgleich (28.). Nur eine Minute später traf Jaider Cardona Chicaiza aus 20 Metern zum 2:1 – es war bereits der 100. Gegentreffer für den Aufsteiger in dieser Saison. Doch dabei beließ es das Team des Trainerduos Thomas Arzbach und Almir Ademi nicht. Sie legten mit einer weiteren Doublette nach. Niklas Hermann spielte Pascal Schuster an, der aus kurzer Distanz zum 3:1 einschob (33.). Als dann der Passgeber mit einem Drehschuss von der Strafraumgrenze auf 4:1 erhöht hatte (35.), deutete sich ein Debakel für Kombinierten an.

Doch weit gefehlt. Die Spieler des Tabellenletzten ließen zwar kurz ihre Köpfe hängen, doch dann fanden sie schnell wieder ins Match und verdienten sich durch ihr engagiertes Auftreten Respekt. Das bestätigte auch Almir Ademi: „Ich ziehe den Hut. Sie haben nie aufgegeben und engagiert zu Ende gespielt. Die ersten Minuten waren schwierig. Die schnellen Tore haben uns jedoch in die Karten gespielt und weckten unser Team auf. Der Sieg tut uns gut.“

„N ach den schnellen Gegentoren war das Momentum auf der Seite des Gegners.“

SG-Trainer Till Warkentin und seine Schützlinge konnten sich nicht lange über die Führung freuen

Der einzige Treffer in der zweiten Hälfte resultierte aus einem Strafstoß nach einem Foul an Cardona Chicaiza, den Moritz Zimmerschied sicher zum 5:1 verwandelte (47.). Chris Lubitz hätte dann das Ergebnis noch etwas freundlicher gestalten können, aber sein Schuss verfehlte das Höhrer Tor nur knapp (50.).

Till Warkentin, Trainer der Gäste, war mit dem Auftritt seiner Elf vor allem in den ersten Minuten sehr zufrieden. „Doch nach den schnellen Gegentoren war das Momentum auf der Seite des Gegners. So war es ein verdienter Sieg für Höhr“, erkannte er neidlos an.

SF Höhr-Grenzhausen: Gelhard – Birnbach (58. Klas), Öztürk (83. Meyer), Celik (70. Gleich), Schuster (58. Fuhr) – Sögünmez (58. Kamtsikis) – Zimmerschied, Antunes, Hermann – de Sa Alberto, Cardona Chicaiza.

SG Rheinhöhen: Groß – D. Klein (70. S. Klein), Rücken, Monschauer (46. Topic), Michael – Becker – Köhler, Müller, Stein – Hamm, Lubitz (85. Meuer).

Schiedsrichter: Matthias Vogel (Wallmenroth).

Tore: 0:1 Chris Lubitz (24.), 1:1 Niklas Hermann (28.), 2:1 Jaider Cardona Chicaiza (29.), 3:1 Pascal Schuster (33.), 4:1 Niklas Hermann (35.), 5:1 Moritz Zimmerschied (47., Foulelfmeter).

Zuschauer: 160.