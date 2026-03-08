Zweites Spiel, zweiter Sieg: Die abstiegsgefährdete SG Müschenbach hat einen Start nach Maß ins neue Jahr erwischt. Beim Gastspiel in Höhr-Grenzhausen machten unter anderem zwei Standards den Unterschied. Die Freude erhielt aber einen Dämpfer.

Zum Auftakt des 19. Spieltags in der Bezirksliga Ost erlebten die SF Höhr-Grenzhausen eine böse Überraschung. Auf eigenem Platz setzte es gegen die SG Müschenbach/Hachenburg eine 0:2 (0:1)- Niederlage.

Die Gäste konnten sich in der Winterpause mit Levin Gerhardt und Carlo Kettig qualitativ verstärken und scheinen im neuen Jahr bei vier Punkten aus zwei Auswärtsspielen eine Aufholjagd zu starten.