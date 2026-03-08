Höhrer Ballbesitz ohne Wirkung
Schneiders Verletzung überschattet Müschenbachs Freude
Winterneuzugang Levin Gerhardt (rechts, hier im Zweikampf mit Louis Zimmerschied) machte in der Nachspielzeit den Deckel drauf für die SG Müschenbach.
Andreas Hergenhahn

Zweites Spiel, zweiter Sieg: Die abstiegsgefährdete SG Müschenbach hat einen Start nach Maß ins neue Jahr erwischt. Beim Gastspiel in Höhr-Grenzhausen machten unter anderem zwei Standards den Unterschied. Die Freude erhielt aber einen Dämpfer.

Zum Auftakt des 19. Spieltags in der Bezirksliga Ost erlebten die SF Höhr-Grenzhausen eine böse Überraschung. Auf eigenem Platz setzte es gegen die SG Müschenbach/Hachenburg eine 0:2 (0:1)- Niederlage. Die Gäste konnten sich in der Winterpause mit Levin Gerhardt und Carlo Kettig qualitativ verstärken und scheinen im neuen Jahr bei vier Punkten aus zwei Auswärtsspielen eine Aufholjagd zu starten.

