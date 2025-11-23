Schneesturm kann Müschenbach in Hundsangen nicht helfen

Wenn der Schneeschauer etwas früher begonnen hätte, wäre ein Abbruch durchaus möglich gewesen. Der Schnee ließ immer mehr Grün des Kunstrasens verschwinden. Damit hätten wohl nur die Gäste, die weiter auswärts ohne Punkte bleiben, leben können.
Selten hat Thomas Schäfer einen Schlusspfiff bei einer Zwei-Tore-Führung so herbeigesehnt wie am Sonntagnachmittag. Die natürliche Gewalt der weißen Winterpracht mit einem heftigen Schneeschauer in den letzten zehn Minuten des Bezirksliga-Ost-Spiels zwischen der SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth und der SG Müschenbach/Hachenburg ließ unter der Schneeschicht immer mehr Grün des Kunstrasens verschwinden.