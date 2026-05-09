Westerburg schlägt Windhagen Schnabel verkündet Wechsel und trifft als Joker Patrick Weber 09.05.2026, 11:10 Uhr

i Noch im Trikot der SG Westerburg, bald aber für einen Noch-Bezirksligisten im Einsatz: Tobias Schnabel. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Bei Teams, für die in der Bezirksliga Ost nichts mehr auf dem Spiel steht, dreht sich längst vieles um die neue Saison. Das ist auch bei der SG Westerburg so, die einen ihrer Besten gehen lassen muss. Gegen Windhagen stach der noch mal als Joker.

Dass mit dem Sieg eine Last von den Westerburgern abfiel, war überall auf dem Sportplatz zu spüren. Das 3:0 (1:0) gegen den SV Windhagen beendete eine Sieglosserie von zehn Spielen in der Bezirksliga Ost. Der letzte Heimsieg datierte sogar vom 4. Oktober 2025.







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