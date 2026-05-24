Standing Ovations für Buballa Schnabel verabschiedet sich mit Tor von Westerburg Patrick Weber 24.05.2026, 21:48 Uhr

i Ein Tor zum Abschied: Tobias Schnabel traf ein letztes Mal für die SG Westerburg, deren Trikot er vier Jahre lang trug. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Eine flotte Partie und jede Menge Emotionen – auch das ist eine Geschichte, die letzte Spieltage erzählen können. Beim 1:1 zwischen der SG Westerburg und dem TuS Asbach ragten zwei Namen im Reigen der Verabschiedungen heraus.

Bei sommerlichen Temperaturen war auf der Gemündener Fronwiese einiges geboten. Wer die volle Ladung genießen wollte, konnte sich vor dem 1:1 (1:0) im Spiel der Bezirksliga Ost zwischen der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod und dem TuS Asbach noch die Spiele der Dritt- und Zweitvertretung der Einheimischen anschauen.







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