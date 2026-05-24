Standing Ovations für Buballa
Schnabel verabschiedet sich mit Tor von Westerburg
Ein Tor zum Abschied: Tobias Schnabel traf ein letztes Mal für die SG Westerburg, deren Trikot er vier Jahre lang trug.
Ein Tor zum Abschied: Tobias Schnabel traf ein letztes Mal für die SG Westerburg, deren Trikot er vier Jahre lang trug.
Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Eine flotte Partie und jede Menge Emotionen – auch das ist eine Geschichte, die letzte Spieltage erzählen können. Beim 1:1 zwischen der SG Westerburg und dem TuS Asbach ragten zwei Namen im Reigen der Verabschiedungen heraus.

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Bei sommerlichen Temperaturen war auf der Gemündener Fronwiese einiges geboten. Wer die volle Ladung genießen wollte, konnte sich vor dem 1:1 (1:0) im Spiel der Bezirksliga Ost zwischen der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod und dem TuS Asbach noch die Spiele der Dritt- und Zweitvertretung der Einheimischen anschauen.

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Bezirksliga OstSport

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