Eine flotte Partie und jede Menge Emotionen – auch das ist eine Geschichte, die letzte Spieltage erzählen können. Beim 1:1 zwischen der SG Westerburg und dem TuS Asbach ragten zwei Namen im Reigen der Verabschiedungen heraus.
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Bei sommerlichen Temperaturen war auf der Gemündener Fronwiese einiges geboten. Wer die volle Ladung genießen wollte, konnte sich vor dem 1:1 (1:0) im Spiel der Bezirksliga Ost zwischen der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod und dem TuS Asbach noch die Spiele der Dritt- und Zweitvertretung der Einheimischen anschauen.