Nach zwei Niederlagen in Folge gegen Mannschaften der unteren Tabellenregion der Bezirksliga Ost wollte der TuS Asbach unbedingt drei Punkte mitnehmen, zumal es beim Gastspiel in Dahlheim gegen den seit neun Spielen sieglosen Rangletzten SG Rheinhöhen ging. Dass es ihnen tatsächlich gelungen ist, war alles andere als selbstverständlich. Letztlich behielten die Gäste mit einem knappen 1:2 (0:0) die Oberhand und klettern dadurch auf Platz 8 der Tabelle, punktgleich mit Müschenbach, Ahrbach und Montabaur. Die Heimelf hat weiterhin die Rote Laterne, doch dank einer soliden Leistung, vor allem im kämpferischen Bereich, hat sie gezeigt, dass die Mannschaft lebt.

Aufmerksamer Keeper Niklas Klein klärt

Im ersten Durchgang war es ein eher zähes Spiel mit wenigen Höhepunkten, was sicherlich der Tatsache geschuldet war, dass keines der beiden Teams einen Fehler machen wollte, um nicht in Rückstand zu geraten. Die Gastgeber hatten mehr Spielanteile. Die größte Gefahr ging dabei von Eckbällen aus, die Lars Klinger stets gefährlich in den Asbacher Strafraum brachte, aber dort von einem sehr aufmerksamen Keeper Niklas Klein geklärt wurden. Als dann kurz vor der Pause Philipp Germscheid gefoult wurde, forderten die Gäste einen Strafstoß, der ihnen jedoch von Schiedsrichter Michael Kausch nicht gewährt wurde.

Zu Beginn der zweiten Spielhälfte hatten dann die Einheimischen zwei gute Torchancen nach einer feinen Kombination sowie einem Freistoß von Chris Lubitz, doch wieder war Niklas Klein zur Stelle, der entscheidend klären konnte (48., 51.). So allmählich nahm die Partie Fahrt auf, und Asbach erzielte einen Treffer, der jedoch wegen eines vorangegangenen Handspiels nicht gewertet wurde (55.).

Führung hat für Asbach befreiende Wirkung

Doch nur drei Minuten später war es soweit: Nach einem Freistoß für die Gäste konnte die Defensive die Situation nicht entscheidend klären. Der Ball kam zu Jan Kowalski, der ließ einen Verteidiger aussteigen, und sein Schuss von der Strafraumgrenze schlug unhaltbar im Tor der SG ein. Dieser Treffer hatte eine befreiende Wirkung. Agierten die Asbacher bis dahin noch eher gehemmt, so kamen sie fortan ins Rollen. Als Philipp Germscheid Manuel Buda mit einem langen Ball mustergültig bediente, passte dieser in die Mitte, wo wieder Jan Kowalski zur Stelle war und zum 0:2 einschoss (67.).

Nur drei Minuten später hätte Buda erhöhen können, doch sein Schuss aus kurzer Distanz ging über das Tor der Einheimischen. Wer glaubte, dass die SG Rheinhöhen jetzt aufsteckte, sah sich getäuscht. Immer wieder setzte sie durch schnelle Kontervorstöße Nadelstiche. Bei einem dieser Angriffe konnte Asbachs Verteidiger Ingo Bruns Leon Hamm nur durch ein Foul im Strafraum bremsen. Den fälligen Strafstoß verwandelte Chris Lubitz sehr sicher zum Anschlusstreffer (72.). Jetzt warf die Heimelf alles nach vorne, um noch den Ausgleich zu erzielen, was jedoch auf Kosten einer stabilen Defensive ging. Deshalb stand ihr Torwart Philipp Lenz immer wieder im Mittelpunkt. Dank seiner Paraden bei Schüssen von Buda (73.), Kowalski (73.) und Germscheid (88.) hielt er weiterhin seine Farben im Spiel, das in der Endphase zum Teil auch verbissen und hart geführt wurde. So blieb es beim knappen Sieg der Gäste, die diesmal eine 2:0-Führung über die Runden brachten, sehr zur Erleichterung ihres Trainers Simone Floris: „Das war keine einfache Partie, und der Gegner hat es uns nicht leicht gemacht. Mein Team wirkte eher gehemmt. Die beiden schnellen Tore waren dann eine Befreiung. Hauptsache, wir haben die drei Punkte.“

„Es hat sich gut angefühlt, wieder mal ein Tor erzielt zu haben. Die Mannschaft lebt.“

Rheinhöhen-Trainer Till Warkentin konnte trotz der Niederlage zufrieden sein

Sein Gegenüber Till Warkentin, der zusammen mit Jörg Köhler die Heimelf coacht, war mit der Leistung seines Teams zufrieden: „Wir hatten gute Möglichkeiten und lange die Null gehalten. Die Einstellung hat gestimmt. Schade, dass dabei kein Punkt bei uns geblieben ist. Aber es hat sich gut angefühlt, wieder mal ein Tor erzielt zu haben. Die Mannschaft lebt.“

SG Rheinhöhen – TuS Asbach 1:2 (0:0)

SG Rheinhöhen: Lenz – Schmidt (67. D. Klein), Roth, Monschauer (61. Rücken), Klinger – Köhler, Müller, Luca Stein, Leon Stein (76. Michael) – Lubitz (90.+1 S. Klein), Hamm.

TuS Asbach: Klein – Matten (56. Rottscheid), Bruns (85. Funk), Hermann, Ditscheid – M. Buda, Kuhn (59. Merz), Buballa – Germscheid, Warmsbach, Kowalski.

Schiedsrichter: Michael Kausch (Cochem).

Zuschauer: 200.

Tore: 0:1, 0:2 Jan Kowalski (58., 66.), 1:2 Chris Lubitz (72. Foulelfmeter).