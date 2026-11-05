In der Bezirksliga Ost empfängt Schlusslicht Müschenbach den starken Aufsteiger Weitefeld. Nach einem Überraschungspunkt in Asbach hofft die Heimelf auf ein weiteres Ausrufezeichen. Gelingt erneut ein Coup – diesmal gegen den Tabellenfünften?
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Die SG Müschenbach/Hachenburg konnte sich am vergangenen Wochenende einen überraschenden Punkt beim TuS Asbach erkämpfen. Dennoch steht die Mannschaft um Trainer Torsten Gerhardt weiter auf dem letzten Tabellenplatz der Fußball-Bezirksliga Ost. Am Freitagabend, 19.