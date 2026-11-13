Müschenbach klarer Außenseiter Schlusslicht fährt mit Personalsorgen nach Westerburg Tim Jacobi 13.11.2026, 15:00 Uhr

i Die SG Westerburg (in Weiß) will gegen Müschenbach eine ähnlich gute Leistung wie gegen die SG Horressen (in Rot) zeigen. Andreas Hergenhahn

Die SG Westerburg könnte mit einem Sieg gegen die SG Müschenbach kurz vor der Winterpause eine Siegesserie starten. Kann sich der Tabellenletzte trotz Personalsorgen dagegen wehren und zum dritten Mal diese Saison punkten?

Bei dieser Partie am Sonntag sind die Rollen klar verteilt. Die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod steht sicher auf Platz sechs der Tabelle und empfängt das Tabellenschlusslicht, die SG Müschenbach/Hachenburg. Während die Westerburger durch einen 5:0-Auswärtserfolg gegen die SG Horressen/Elgendorf/Malberger Kickers mit Selbstvertrauen in die Partie gehen, hat Müschenbach in der gesamten Saison erst zwei Mal gepunktet.







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