Der TuS Montabaur und die SG St. Katharinen gehen weiterhin im Gleichschritt. Durch das 1:1-Unentschieden am fünften Spieltag der Bezirksliga Ost liegen beide Teams in der Tabelle gleichauf.

Im Mons-Tabor-Stadion Montabaur empfing der heimische TuS den Aufsteiger SG St. Katharinen-Vettelschoß. Bislang waren die Teams punktgleiche Tabellennachbarn in der Bezirksliga Ost. Vor knapp hundert Zuschauern, von denen die meisten die Gäste mitbrachten, trennte man sich 1:1 (0:0), sodass man weiterhin im Gleichschritt marschiert und sich im Mittelfeld festgesetzt hat. „Das war das schlechteste Spiel meiner Mannschaft“, zog Montabaurs Coach Markus Kluger ein nüchternes Fazit nach einem Spiel, das keinen Sieger verdient hat. „Wir hatten uns viel vorgenommen, doch leider davon nur wenig umgesetzt. Somit haben wir auch keine drei Punkte verdient“, führt er weiter aus.

„Da hatten wir richtig viel Dusel. Ich habe den Ball hinter der Linie gesehen.“

Christoph Binot, Trainer SG St. Katharinen

Beide Teams fanden nicht so recht ins Spiel, das von Beginn an mehr oder weniger so dahinplätscherte. Kluger forderte in dieser Phase: „Ihr müsst endlich wach werden!“ Die erste gute Torgelegenheit hatte Montabaurs Rico Brenner, doch er verpasste die Hereingabe von Jannik Lang (26.). Nur eine Minute später kam es zum Aufreger der ersten Halbzeit. Philipp Görg nahm eine Flanke von der rechten Seite mit dem Kopf und traf die Unterkante der Latte. Während die Kreisstädter schon jubelten, winkten die Gäste demonstrativ ab. Schiedsrichterin Isabella Krah sah den Ball nicht in vollem Umfang hinter der Linie und ließ die Partie weiterlaufen.

Christoph Binot, St. Katharinens Trainer, sprach nach dem Spiel von einer glücklichen Entscheidung für seine Mannschaft: „Da hatten wir richtig viel Dusel. Ich habe den Ball hinter der Linie gesehen.“ Bis auf einige verpasste Chancen auf beiden Seiten hatte Halbzeit eins nur wenig zu bieten. Phasenweise gab es ein Aufflackern, dann verflachte die Partie wieder.

„Das war das schlechteste Spiel meiner Mannschaft.“

Markus Kluger, Trainer TuS Montabaur

Obwohl die Montabaurer in der Offensive zu umständlich agierten, kamen sie zum ersten Treffer. Paul Reichelt wurde im Mittelfeld klug freigespielt, und so strebte der Neuzugang unwiderstehlich in Richtung Tor der Gäste. Mit einem überlegten Schuss ins Eck traf er zum 1:0 (51.). Trotz der Führung unterliefen den Einheimischen krasse Fehler, vornehmlich in der Defensive, die zunächst noch keine Konsequenzen hatten (55., 60.). Als dann nach einer Stunde Spielzeit eine Vorlage der Gäste zum eingewechselten Jannik Hüngsberg durchrutschte, traf dieser zum Ausgleich (60.). Danach trat die SG mutiger auf, lief den Gegner früher an und war mit dem TuS auf Augenhöhe. Doch außer einem Lattentreffer (61.) sprang nichts Zählbares dabei heraus.

St. Katharinens Coach Binot, der sich in der Nachspielzeit noch einwechselte, war letztlich mit der Leistung seines Teams und dem Ergebnis zufrieden: „Wir haben als Aufsteiger keines der letzten fünf Pflichtspiele verloren. Die Jungs sind engagiert zur Sache gegangen, und wir hätten sogar als Sieger vom Platz gehen können. Montabaur war vor allem bei Standards sehr gefährlich. Somit geht das Ergebnis in Ordnung.“ Dabei hatte er wohl auch den nicht gegebenen Treffer für Montabaur noch im Hinterkopf.

TuS Montabaur – SG St. Katharinen 1:1 (0:0)

TuS Montabaur: Fasel – Franz, Görg (73. Pejic), Endlein (46. Bouchibti), Pfau – Rhein – Kiesel, Lind, Reichelt – Lang (86. Groß), Brenner (74. Dwight).

SG St. Katharinen-Vettelschoß: Müller – Strauch (46. Kozauer), Weber, Lahr – Hausen – Wilmes, Krasniqi (90.+1 Binot), Schinowski, Kany (77. Schmidt) – Dobreva (73. Hönighausen), Pehlivan (31. Hüngsberg).

Schiedsrichterin: Isabelle Krah (Hardt).

Zuschauer: 90.

Tore: 1:0 Paul Reichelt (51.), 1:1 Jannik Hüngsberg (60.).