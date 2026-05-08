Alles in der eigenen Hand Schickt Betzdorf Herschbach zurück in die A-Klasse? Jona Heck 08.05.2026, 12:40 Uhr

i Temel Uzun (in Grün-Weiß) traf in der Hinrunde beim 3:1-Auswärtssieg seiner SG 06 Betzdorf gegen die SG Herschbach/Girkenroth/Salz (in Schwarz) doppelt. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Drei Spiele sind noch zu absolvieren, drei Punkte Vorsprung hat die SG 06 Betzdorf an der Tabellenspitze. Nachdem der Aufstieg in die Rheinlandliga letzte Saison in der Relegationsrunde verpasst worden war, soll es diese Saison direkt klappen.

Die SG 06 Betzdorf ist in der Fußball-Bezirksliga Ost nur noch drei Spiele von der Meisterschaft und dem gleichbedeutenden Aufstieg in die Rheinlandliga entfernt. Drei Punkte Vorsprung hat die Mannschaft von Trainer Enis Caglayan auf den direkten Verfolger aus Malberg, welcher auf einen Patzer der Betzdorfer hoffen muss.







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