In Testspielen und beim Kannenbäckerpokal sind sie sich in den vergangenen Jahren regelmäßig begegnet, doch nie ging es um Punkte zwischen dem SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach und den SF Höhr-Grenzhausen. Das soll sich am Sonntag ändern.
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Auf der Landkarte sind sie Nachbarn, doch wenn sich ihre Wege in der Vergangenheit auf dem Fußballplatz gekreuzt haben, ging es nicht um Punkte. Vor allem sind es Freundschaftsspiele, die der SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach und die SF Höhr-Grenzhausen gegeneinander ausgetragen haben.