„Wir wollen zu Hause weitere Punkte sammeln, um uns noch etwas mehr Luft zu den Abstiegsplätzen zu verschaffen“, sagt Rennerods Trainer Sebastian Boddenberg. Liegt sein Team im Soll, wächst beim punktlosen Mitaufsteiger SV Türkiyemspor der Druck.
Lesezeit 1 Minute
Aufsteigerduelle stehen in der Bezirksliga Ost auf der Tagesordnung, da bildet der sechste Spieltag keine Ausnahme. Die Gemütslage beider Neulinge könnte aber kaum unterschiedlicher sein, wenn die SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut am Sonntag (15 Uhr) den SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach empfängt.