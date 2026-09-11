Türkiyemspor bei SG Rennerod Sayim: „Dürfen uns nicht noch eine Niederlage leisten“ Marco Rosbach 11.09.2026, 08:09 Uhr

i Vor Saisonbeginn durchaus hoch gehandelt, wartet Murat Sayim mit dem SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach auch nach fünf Spieltagen weiter auf den ersten Punkt. „Noch eine Niederlage dürfen wir uns nicht leisten“, weiß der Trainer. Marco Rosbach

„Wir wollen zu Hause weitere Punkte sammeln, um uns noch etwas mehr Luft zu den Abstiegsplätzen zu verschaffen“, sagt Rennerods Trainer Sebastian Boddenberg. Liegt sein Team im Soll, wächst beim punktlosen Mitaufsteiger SV Türkiyemspor der Druck.

Aufsteigerduelle stehen in der Bezirksliga Ost auf der Tagesordnung, da bildet der sechste Spieltag keine Ausnahme. Die Gemütslage beider Neulinge könnte aber kaum unterschiedlicher sein, wenn die SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut am Sonntag (15 Uhr) den SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach empfängt.







Artikel teilen

Artikel teilen