Wenn der unterlegene Trainer seinen Spielern attestiert, dass sie ihr Herz auf dem Platz lassen, spricht das für ein packendes Duell. Genau das haben sich Westerburg und Weitefeld geliefert – mit dem besseren Ende für das Team in Unterzahl.
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Das 2:1 (1:0) zwischen der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod und der SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken besaß Derbycharakter. Die großzügige Linie des Unparteiischen reizten beide Seiten in packenden Zweikämpfen bis zum Anschlag aus.