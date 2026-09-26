Westerburg bezwingt Weitefeld Rote Karte, gehaltener Elfer und Ausfälle in Gemünden Rolf Schulze 26.09.2026, 22:52 Uhr

i „Wenn der Elfer sitzt, gewinnen wir das Spiel“, kommentierte Weitefeld Trainer Stefan Häßler diese Schlüsselszene, in der Jan Niklas Mockenhaupt (links) an Westerburgs Schlussmann Jonathan Kloft scheiterte. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Wenn der unterlegene Trainer seinen Spielern attestiert, dass sie ihr Herz auf dem Platz lassen, spricht das für ein packendes Duell. Genau das haben sich Westerburg und Weitefeld geliefert – mit dem besseren Ende für das Team in Unterzahl.

Das 2:1 (1:0) zwischen der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod und der SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken besaß Derbycharakter. Die großzügige Linie des Unparteiischen reizten beide Seiten in packenden Zweikämpfen bis zum Anschlag aus.







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