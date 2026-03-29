Betzdorf schreibt Serie fort Rot in Nachspielzeit ist Müschenbachs größtes Ärgernis Thomas Hardt 29.03.2026, 20:59 Uhr

i Robin Moosakhani, der hier den Ball galant mit der Brust stoppt, entschied das Spiel auf dem Müschenbacher Rasen durch seine beiden Treffer mit. Volker Horz

Spiel verloren und noch dazu einen der besten Spieler wegen einer Roten Karte beim Stand von 0:3 in der Nachspielzeit: Das war nicht der Tag der SG Müschenbach, die im Abstiegskampf dringend punkten muss. Die SG Betzdorf hingegen liegt im Soll.

Müschenbach. Die SG Betzdorf bleibt in der Bezirksliga Ost weiterhin das Maß aller Dinge. Beim 3:0 (1:0)-Erfolg bei der SG Müschenbach/Hachenburg festigten die Grün-Weißen die Tabellenführung und damit auch ihre Traumserie in Müschenbach.







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