Spiel verloren und noch dazu einen der besten Spieler wegen einer Roten Karte beim Stand von 0:3 in der Nachspielzeit: Das war nicht der Tag der SG Müschenbach, die im Abstiegskampf dringend punkten muss. Die SG Betzdorf hingegen liegt im Soll.
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Müschenbach. Die SG Betzdorf bleibt in der Bezirksliga Ost weiterhin das Maß aller Dinge. Beim 3:0 (1:0)-Erfolg bei der SG Müschenbach/Hachenburg festigten die Grün-Weißen die Tabellenführung und damit auch ihre Traumserie in Müschenbach.