17. Spieltag komplett abgesagt Rollt in der Bezirksliga Ost 2026 noch einmal der Ball? Marco Rosbach 27.11.2026, 22:03 Uhr

i Szenen wie diese waren in den vergangenen Tagen keine Seltenheit. Aufgrund der eisigen Temperaturen und hartgefrorenenen Plätze wurde in der Bezirksliga Ost der für dieses Wochenende geplante 17. Spieltag komplett abgesetzt und ins neue Jahr verschoben. René Weiss

Erst wurden die Freitagsspiele der 17. Runde in der Bezirksliga Ost abgesagt, dann das für Samstag geplante Derby in Guckheim und schließlich als letztes der Sonntagsspiele das Duell in Burgschwalbach. Doch zwei Termine vor der Pause stehen noch.

Am Freitagabend, kurz nach der Tagesschau, war es auch um die achte und letzte Partie des 17. Spieltags in der Bezirksliga Ost geschehen. „Nun ist der komplette Spieltag abgesetzt“, teilte Staffelleiter Michael Marx mit und meldete so einen Vollzug, der sich schon im Laufe des Tages abgezeichnet hatte.







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