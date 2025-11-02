Später Ausgleich, noch späterer Siegtreffer, dazu ein „dummer“ Platzverweis: Beim 2:1-Heimsieg des FC Borussia Niederroßbach gegen die TuS Burgschwalbach hatten es vor allem die letzten Minuten in sich.
Der FC Borussia Niederroßbach hat sich mit einem Last-Minute-Sieg gegen die TuS Burgschwalbach für die 0:4-Pleite in der zweiten Rheinlandokal-Runde revanchiert. Beim 2:1 (0:0)-Erfolg der Elf von Trainer Metin Kilic waren die Gäste aus dem Rhein-Lahn-Kreis wieder einmal ein gern gesehener Gast in der Fremde.