Revanche gegen Burgschwalbach Röders Last-Minute-Tor wahrt Niederroßbachs Heimnimbus Rolf Schulze 02.11.2025, 09:20 Uhr

i Noah Maxaner (am Ball) sorgte kurz nach der Pause für die Niederroßbacher Führung, auf die Burgschwalbach (rechts Kevin Siekmann) eine späte Antwort fand. Doch dabei blieb es nicht. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Später Ausgleich, noch späterer Siegtreffer, dazu ein „dummer“ Platzverweis: Beim 2:1-Heimsieg des FC Borussia Niederroßbach gegen die TuS Burgschwalbach hatten es vor allem die letzten Minuten in sich.

Der FC Borussia Niederroßbach hat sich mit einem Last-Minute-Sieg gegen die TuS Burgschwalbach für die 0:4-Pleite in der zweiten Rheinlandokal-Runde revanchiert. Beim 2:1 (0:0)-Erfolg der Elf von Trainer Metin Kilic waren die Gäste aus dem Rhein-Lahn-Kreis wieder einmal ein gern gesehener Gast in der Fremde.







