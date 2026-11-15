Windhagen lässt Punkte liegen Robin Kricks Dreierpack sichert Guckheim den Sieg Rolf Schulze 15.11.2026, 21:56 Uhr

i Guckheims Robin Krick (in Weiß) wurde mit seinem Dreierpack zum Man of the Match gegen den SV Windhagen (in Schwarz). Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Robin Krick bringt mit seinen drei Treffern die SG Guckheim/Kölbingen auf die Siegerstraße gegen den SV Windhagen. Dabei lief für die Gäste zunächst vieles nach Plan, in Halbzeit zwei gab der SV das Spiel aber aus der Hand.

Zum Abschluss der Hinrunde in der Bezirksliga Ost hat die SG Guckheim/Kölbingen gerade nochmal die Kurve gekriegt. Bei wechselvollem Verlauf wurde der SV Windhagen mit 4:3 (1:2) niedergekämpft. Im Spiel zweier bedrohter Mannschaften war der SVW sofort hellwach.







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