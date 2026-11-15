Robin Krick bringt mit seinen drei Treffern die SG Guckheim/Kölbingen auf die Siegerstraße gegen den SV Windhagen. Dabei lief für die Gäste zunächst vieles nach Plan, in Halbzeit zwei gab der SV das Spiel aber aus der Hand.
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Zum Abschluss der Hinrunde in der Bezirksliga Ost hat die SG Guckheim/Kölbingen gerade nochmal die Kurve gekriegt. Bei wechselvollem Verlauf wurde der SV Windhagen mit 4:3 (1:2) niedergekämpft. Im Spiel zweier bedrohter Mannschaften war der SVW sofort hellwach.