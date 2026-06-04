Traumstart für die SG Guckheim Robin Kricks Doppelpack zieht Ellingen früh den Stecker Daniel Korzilius 04.06.2026, 11:24 Uhr

i Nach dem 2:0 für die SG Guckheim (blaue Trikots) waren Ellingens Spieler bedient. Nach dem Wechsel steigerten sich die Gastgeber zwar, blieben offensiv aber zu harmlos. Jörg Niebergall

Der erste Schritt ist gemacht: Nach dem Auftaktsieg bei der SG Ellingen hält die SG Guckheim in der Aufstiegsrunde zur Bezirksliga alle Trümpfe in der Hand. Wieder mal machte einer den Unterschied, der in dieser Saison schon 32 Mal getroffen hatte.

Die SG Guckheim/Kölbingen hat das erste Spiel der Relegationsrunde zur Bezirksliga im Bereich Ost bei der SG Ellingen/Bonefeld/Willroth mit 2:0 (2:0) gewonnen und damit einen großen Schritt Richtung Aufstieg gemacht. Die Partie vor 450 Zuschauern in Straßenhaus begann ohne großes Abtasten: In der zweiten Minute hätte Guckheims Torjäger Robin Krick um ein Haar den Ball am Ellinger Keeper Samuel Drees vorbeigespitzelt, nur zwei Minuten später ...







Artikel teilen

Artikel teilen