Nach dem Abstieg aus der Rheinlandliga ist das Team der SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod nahezu komplett zusammengeblieben. Verlassen haben den Verein aber unter anderem die besten Torschützen der Vorsaison. Matthias Wengenroth (8 Tore), der zum Rheinlandliga-Aufsteiger SV Eintracht Mendig wechselte, und Paul Reichelt (7), der sich dem Ligarivalen TuS Montabaur anschloss, werden nicht einfach zu ersetzen sein. „Die Abgänge müssen wir über das Kollektiv auffangen", sieht Trainer Christian Hartmann primär den Zusammenhalt der Mannschaft als eigentliche Stärke. Der 37-jährige Wilsenrother setzt den eingeschlagenen Weg der Verjüngung mit seinem Co-Trainer Steffen Dörner fort.

Mit insgesamt fünf Neuen ist der Kader in der Breite gut aufgestellt für den „Restart“ in der Bezirksliga Ost. Zwei 19-Jährige stellen sich der Konkurrenz in der Defensive. Leonard Ries kommt vom JFV Wolfstein. Pascal Bastendorf wechselt aus der Jugend des TSV Steinbach Haiger in den Westerwald. Aus der eigenen zweiten Mannschaft rücken der junge Luca Heep, der schon Bezirksligaluft schnuppern konnte, und Jan Ebers auf. Zudem soll Ricardo Bartoschek vom FC Borussia Niederroßbach die Offensive unterstützen.

Hartmann vertraut eingespielter Defensive

Christian Hartmann, der aktiv zwischen 2012 und 2017 als Kapitän bei der SG Westerburg spielte, möchte in der Altersstruktur einen Umbruch einleiten. „Jüngere fördern und Ältere fordern“, ist seine Marschroute. „Die Rheinlandliga war absolutes Neuland. Da war kaum Entwicklungsspielraum für junge Spieler vorhanden. Die gesammelte Erfahrung aus der höchsten Verbandsklasse nehmen wir natürlich gerne mit. Eine Klasse tiefer können sich die Talente eher entfalten und den nächsten Schritt tun.“

i „Jüngere fördern und Ältere fordern" - so umreißt Westerburgs Trainer Christian Hartmann die Marschroute für sein Team. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2025

Eine Übermannschaft sei nicht zu erwarten in der bevorstehenden Saison. In einer sehr ausgeglichenen Liga werde es mehrere Mannschaften geben, die eng zusammenliegen. Als Favoriten stuft er den amtierenden Vizemeister SG 06 Betzdorf, die SG Malberg und den FC Niederroßbach ein. Unter den Top-Fünf will Hartmann mit seiner Elf am Ende der Runde landen. „Dafür ist ein guter Fitnesszustand enorm wichtig. Das Spielsystem wird sich ein Stück weit verändern und von hoher Intensität und Laufbereitschaft geprägt sein, da wir mehr Ballbesitz haben werden. Unserer eingespielten Abwehr können wir vertrauen. Defensiv sind wir auf jeden Fall gut aufgestellt.“

„Die Freude über viele Westerwald-Derbys und kürzere Wege ist groß.“

Christian Hartmann, Trainer SG Westerburg

Der Spielplan verlangt der Dreier-Spielgemeinschaft gleich zum Rundenstart alles ab. Zum Auftakt gastiert der FC Borussia Niederroßbach in Westerburg. Danach geht es zum ebenfalls stark eingeschätzten Mitabsteiger SG Malberg. „Nach den beiden Auftaktbegegnungen haben wir schon eine erste Standortbestimmung. Wir müssen vom ersten Spieltag da sein und liefern. Die Freude über viele Westerwald-Derbys und kürzere Wege ist groß.“

SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod

Zugänge: Ricardo Bartoschek (FC Niederroßbach), Leonard Ries (JFV Wolfstein Ww/Sieg), Pascal Bastendorf (Jugend TSV Steinbach Haiger), Luca Heep, Jan Ebers (beide eigene 2. Mannschaft).

Abgänge: Matthias Wengenroth (SV Eintracht Mendig), Paul Reichelt (TuS Montabaur), Jan Luca Schneider (SG Müschenbach), Louis Klöckner (SG Herschbach/Girkenroth/Salz), Dennis Besirovic (SSV Weilerswist), Adil Aydin (während der Saison SG Alpenrod).

Kader, Tor: Niklas Leukel, Jonathan Kloft.

Abwehr: Niklas Henry, Tom Holzhäuser, Julian Jung, Lars-Hendrik Jung, Anton Ebers, Leonard Ries, Luca Heep.

Mittelfeld: David Gläser, Julian Gläser, Pascal Bastendorf, Pascal Kreckel, Joschua Werner, Jan Ebers, Tim Buchmann, Albert Kudrenko.

Angriff: Tom Luca Gros, Tobias Schnabel, Devin Mohr, Johannes Derscheid, Vitali Kunz, Ricardo Bartoschek.

Trainer: Christian Hartmann, Steffen Dörner (Co-Trainer), Christof Ober (Torwarttrainer), Patrick Wagener (Fitnesstrainer).

Saisonziel: Platz unter den Top-Fünf.

Favoriten: SG 06 Betzdorf, SG Malberg, FC Niederroßbach.