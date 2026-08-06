Der Aufsteiger entschied sich im Sommer bewusst dafür, den eingeschlagenen Weg mit jungen Spielern aus der Region weiterzugehen. Trainer Sebastian Boddenberg sieht Potenzial, sich in der Liga zu etablieren. Der erste Grundstein? Der Klassenverbleib.
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Vier Saisons lang verbrachte die SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut zuletzt im Kreisoberhaus. Nun sind sie wieder in der Bezirksliga Ost, in der sie vom Sommer 2019 bis Sommer 2022 – damals noch als SG ohne den FC Emmerichenhain – drei Spielzeiten lang kickten, zurück.