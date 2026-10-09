Duell gegen Ex-Klub Hundsangen
Rennerods Boddenberg sieht Parallelen zum Pokal-Coup
Seit vier Spielen ungeschlagen: Rennerods Trainer Sebastian Boddenberg (rechts, hier neben Marius Herkersdorf) geht selbstbewuss
Seit vier Spielen ungeschlagen: Rennerods Trainer Sebastian Boddenberg (rechts, hier neben Marius Herkersdorf) geht selbstbewusst in das Heimspiel gegen seinen Ex-Verein SG Hundsangen.
Horst Wengenroth

Eine Englische Woche haben beide Seiten in den Knochen, doch der Kopf dürfte bei der SG Rennerod etwas freier sein als bei der SG Hundsangen. Ist der Bezirksliga-Aufsteiger seit vier Spielen ungeschlagen, verloren die Gäste drei Partien in Folge.

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Dieses Spiel wirkt nach: Durch ihren 4:2-Coup gegen den Rheinlandligisten VfB Linz sind die Fußballer der SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut ins Rheinlandpokal-Achtelfinale vorgestoßen, haben vielleicht schon den nächsten großen Gegner im Sinn, müssen zugleich aber den Schalter umlegen.
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