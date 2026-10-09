Eine Englische Woche haben beide Seiten in den Knochen, doch der Kopf dürfte bei der SG Rennerod etwas freier sein als bei der SG Hundsangen. Ist der Bezirksliga-Aufsteiger seit vier Spielen ungeschlagen, verloren die Gäste drei Partien in Folge.
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Dieses Spiel wirkt nach: Durch ihren 4:2-Coup gegen den Rheinlandligisten VfB Linz sind die Fußballer der SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut ins Rheinlandpokal-Achtelfinale vorgestoßen, haben vielleicht schon den nächsten großen Gegner im Sinn, müssen zugleich aber den Schalter umlegen.