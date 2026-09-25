Der SV Windhagen zeigte in der Bezriksliga Ost zuletzt stabilere Leistungen, konnte sich aber nicht belohnen. Im Auswärtsspiel beim Aufsteiger aus Rennerod sollen die ersten drei Punkte folgen. Die SG hingegen weiß, dass sie an ihr Limit gehen muss.
Lesezeit 2 Minuten
Die SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut legte als Aufsteiger einen guten Saisonstart in der Fußball-Bezirksliga Ost hin. Nach sieben Spieltagen steht die Mannschaft von Trainer Sebastian Boddenberg mit elf Punkten im Tabellenmittelfeld und will am Sonntag (15 Uhr, in Rennerod) im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten SV Windhagen nachlegen.