Windhagen will Bock umstoßen Rennerod muss immer an die Leistungsgrenze gehen Jona Heck 25.09.2026, 11:46 Uhr

i Beim 0:0 in Niederroßbach (in Grau) zeigte sich die SG Rennerod (in Schwarz-Rot Tom Johann Grahl) besonders defensiv gut aufgelegt. Gegen Windhagen will der Aufsteiger auch vorne wieder treffen. Horst Wengenroth. Photo: (c) Horst Wengenroth 2026

Der SV Windhagen zeigte in der Bezriksliga Ost zuletzt stabilere Leistungen, konnte sich aber nicht belohnen. Im Auswärtsspiel beim Aufsteiger aus Rennerod sollen die ersten drei Punkte folgen. Die SG hingegen weiß, dass sie an ihr Limit gehen muss.

Die SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut legte als Aufsteiger einen guten Saisonstart in der Fußball-Bezirksliga Ost hin. Nach sieben Spieltagen steht die Mannschaft von Trainer Sebastian Boddenberg mit elf Punkten im Tabellenmittelfeld und will am Sonntag (15 Uhr, in Rennerod) im Heimspiel gegen den Tabellenvorletzten SV Windhagen nachlegen.







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