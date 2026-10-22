Weitefeld ohne zehn Verletzte Rennerod hat aus der Vorsaison noch etwas gutzumachen Jona Heck 22.10.2026, 14:19 Uhr

i Rennerods Trainer Sebastian Boddenberg und sein Team haben noch eine Rechnung mit dem kommenden Gegner aus Weitefeld offen. Horst Wengenroth

In der vergangenen Saison, damals noch in der Kreisliga A1, gewann die SG Weitefeld mit 10:2 gegen die SG Rennerod. Nun treffen die Aufsteiger in der Bezirksliga Ost aufeinander, in der sie beide einen starken Saisonstart hingelegt haben.

Am Samstag, 18 Uhr, kommt es zum Duell der beiden im Sommer aus der Kreisliga A1 in die Bezirksliga Ost aufgestiegenen Teams: Die SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut empfängt die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken zum Heimspiel am zwölften Spieltag.







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