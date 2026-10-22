In der vergangenen Saison, damals noch in der Kreisliga A1, gewann die SG Weitefeld mit 10:2 gegen die SG Rennerod. Nun treffen die Aufsteiger in der Bezirksliga Ost aufeinander, in der sie beide einen starken Saisonstart hingelegt haben.
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Am Samstag, 18 Uhr, kommt es zum Duell der beiden im Sommer aus der Kreisliga A1 in die Bezirksliga Ost aufgestiegenen Teams: Die SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut empfängt die SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald/Nauroth/Mörlen/Norken zum Heimspiel am zwölften Spieltag.