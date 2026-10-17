Am Ende waren beide Lager nicht unzufrieden mit der Nullnummer. Die Gäste, da sie ein wenig Glück hatten, dass die Gastgeber nicht eine der Chancen nutzte. Die Hausherren wiederum, weil sie auch im achten Spiel in Folge ungeschlagen bleiben.
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Nullnummer im Karl-Meidl-Stadion. In der Begegnung zwischen dem TuS Asbach und der SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut trennten sich die beiden Kontrahenten 0:0. Und trotz der Nullnummer zeigte sich Christoph Binot, der Asbacher Trainer, nach Spielende zufrieden.