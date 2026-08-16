Aufsteiger bleibt ungeschlagen Rennerod besteht auch Härtetest in Höhr-Grenzhausen Marco Rosbach 16.08.2026, 09:44 Uhr

i Tore wollten nicht schauen, einige brenzlige Strafraumszenen gab aber schon. Hier legt sich Rennerods Keeper Sven Melbaum (rechts) gegen Höhr-Grenzhausens Gafur Seker ins Zeug. Andreas Hergenhahn

Keine Tore, aber ein Spiel, aus dem beide Teams ihre Lehren ziehen konnten, bekamen die Zuschauer am Flürchen zu sehen. Die wichtigste Erkenntnis aus Gäste-Sicht: Auch in Höhr-Grenzhausen zeigte Rennerod, dass es als Aufsteiger gut mithalten kann.

Eine Nullnummer der besseren Sorte erlebten rund 150 Zuschauer am Flürchen zwischen den SF Höhr-Grenzhausen und der SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut. Es war ein Ergebnis, das auf beiden Seiten als leistungsgerecht bezeichneten wurde. Vor allem die Gäste freuten sich als Aufsteiger diebisch über ihren ersten Auswärtspunkt in der Bezirksliga Ost.







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