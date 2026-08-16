Keine Tore, aber ein Spiel, aus dem beide Teams ihre Lehren ziehen konnten, bekamen die Zuschauer am Flürchen zu sehen. Die wichtigste Erkenntnis aus Gäste-Sicht: Auch in Höhr-Grenzhausen zeigte Rennerod, dass es als Aufsteiger gut mithalten kann.
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Eine Nullnummer der besseren Sorte erlebten rund 150 Zuschauer am Flürchen zwischen den SF Höhr-Grenzhausen und der SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut. Es war ein Ergebnis, das auf beiden Seiten als leistungsgerecht bezeichneten wurde. Vor allem die Gäste freuten sich als Aufsteiger diebisch über ihren ersten Auswärtspunkt in der Bezirksliga Ost.