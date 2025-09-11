Das Rheinlandpokalspiel gegen die Spfr Eisbachtal war die letzte Partie für den Mit-Trainer von Zvonko Juranovic beim Bezirksligisten. René Reckelkamm spricht von einer „bewussten“ und „persönlichen“ Entscheidung. Böses Blut fließe aber nicht.

René Reckelkamm gehört nicht mehr zum Trainerteam des Bezirksligistens SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod. Schon am vergangenen Wochenende war er nicht mehr mitverantwortlich für das Team, denn sein letztes Spiel an der Seitenlinie war das Rheinlandpokalspiel gegen die Spfr Eisbachtal. „Ja, das war mein letztes Spiel. Ich habe entsprechend vorab meine Ansprechpartner vom Verein und meine Trainerkollegen sowie die Mannschaft informiert“, sagt der scheidende Trainer. Es gibt kein böses Blut, wie der nunmehr Ex-Trainer sowie Peter Olbrich, Abteilungsleiter Seniorenfußball, klarstellen. Der taumelnde Bezirksliga-Vorletzte, der bei einem Remis und vier Niederlagen weiterhin auf den ersten Saisonsieg wartet, wird weiterhin von Zvonko Juranovic trainiert und ist derzeit dabei, die Nachfolge von Reckelkamm zu regeln.

Was sind die Gründe für den Abschied?

„Es ist eine persönliche, aber bewusst getroffene Entscheidung von mir. Die Überlegung war schon einige Zeit in mir“, klärt Reckelkamm auf Nachfrage unserer Zeitung auf. Die genauen Gründe wolle er nicht weiter erläutern, sagt aber: „Ich konnte mich mit der Entwicklung und dem Verlauf einiger Dinge nicht mehr identifizieren und wollte das demnach für mich nicht mehr akzeptieren.“

Auch wenn Reckelkamm in seiner Ausführung nicht explizit auf den schwachen Saisonstart eingeht, spielt der vermutlich auch eine Rolle in den Überlegungen. „Renés Entscheidung hat viele Facetten“, weiß Vorstandsmitglied Olbrich. „Es ist natürlich viel Arbeit, die Beanspruchung war hoch. Dann war die Vorbereitung miserabel, weil Spieler im Sommer nicht gekommen sind und viele im Urlaub waren. Das ist alles nicht gut gelaufen, dann noch der Saisonstart. Die Summe wird dann zu Renés Überlegungen geführt haben.“

„Es gibt keinen Streit und kein böses Blut. Das ist alles geräuschlos vonstattengegangen.“

Peter Olbrich, Abteilungsleiter Seniorenfußball bei der SG Ahrbach.

Der plötzliche Rückzug nehmen die Ahrbacher ihrem Ex-Trainer nicht übel. „Es gibt keinen Streit und kein böses Blut. Das ist alles geräuschlos vonstattengegangen. Das Recht hat jeder, aus persönlichen respektive privaten Gründen an uns heranzutreten und diesen Entschluss zu fassen.“ Unruhe innerhalb der Mannschaft oder des Vereins habe Reckelkamms Abschied nicht hinterlassen, versichert Olbrich. „Wir müssen nun nach vorne schauen, das ist alles geregelt und im Fluss.“ Weiterhin an der Linie wird Zvonko Juranovic stehen. „Das ist natürlich auch ein kleiner Luxus mit zwei Trainern, den wir uns da bewusst gegönnt haben. Es ist einfach viel Arbeit. Wir sind nun in Gesprächen, eine Nachfolge von René wird sich sicherlich ergeben“, so der Abteilungsleiter.

„Grundsätzlich habe ich mich in meinen knapp viereinhalb Jahren als Trainer wohlgefühlt und tolle Menschen bei der SG Ahrbach kennengelernt.

René Reckelkamm

Auch Reckelkamm spricht davon, dass alle Parteien „im Guten auseinander“ gehen. „Grundsätzlich habe ich mich in meinen knapp viereinhalb Jahren als Trainer wohlgefühlt und tolle Menschen bei der SG Ahrbach kennengelernt, einige Freundschaften geschlossen und viel für mich mitgenommen und gelernt.“ Auch für seine Entwicklung als Trainer verdanke er dem Verein viel. „Meiner ehemaligen Mannschaft wünsche ich den maximalen Erfolg. Ich bin überzeugt, dass zeitnah wieder positive Ergebnisse eingefahren werden.“