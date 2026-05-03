Bitteres 1:2 gegen Lautzert Remarks Ahrbach-Schallplatte kennt nur einen Song Klaus Sackenheim 03.05.2026, 21:54 Uhr

i Mit zwei Treffern wurde Lautzerts Luan Linus Brandenburger (vorne rechts) zum Schreckgespenst für die SG Ahrbach (von links Jan-Christian Weber und Musa Ölmez). Andreas Hergenhahn

Die SG Ahrbach kämpft, belohnt wird sie aber nicht. Dass der Abstieg aus der Bezirksliga unausweichlich ist, war schon vor Wochen klar. Doch zumindest ein Sieg soll noch gelandet werden. Gegen Lautzert ging das Schlusslicht abermals knapp leer aus.

Das schon abgestiegene Tabellenschlusslicht der Bezirksliga Ost, die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod, verlangte der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod am Sonntagnachmittag alles ab, musste sich am Ende aber mit 1:2 (1:1) geschlagen geben und verfehlte ein mögliches Erfolgserlebnis abermals nur denkbar knapp.







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