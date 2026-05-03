Die SG Ahrbach kämpft, belohnt wird sie aber nicht. Dass der Abstieg aus der Bezirksliga unausweichlich ist, war schon vor Wochen klar. Doch zumindest ein Sieg soll noch gelandet werden. Gegen Lautzert ging das Schlusslicht abermals knapp leer aus.
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Das schon abgestiegene Tabellenschlusslicht der Bezirksliga Ost, die SG Ahrbach/Heiligenroth/Girod, verlangte der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod am Sonntagnachmittag alles ab, musste sich am Ende aber mit 1:2 (1:1) geschlagen geben und verfehlte ein mögliches Erfolgserlebnis abermals nur denkbar knapp.